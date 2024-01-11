В сільську амбулаторію на Волині третій рік шукають сімейного лікаря





Про це Віта Морозюк.



Троянівську амбулаторію збудували за гроші Світового банку у 2021 році. У новому приміщенні працюють дві медичні сестри і працівниця реєстратури, але лікаря немає.



Що про відсутність лікаря кажуть місцеві жителі



Місцева жителька Юлія, щоб отримати консультацію лікаря, чекала приїзду медиків з Маневичів. На прийом привела однорічну доньку Злату. Дитині зробили щеплення.



"Добре, коли можна прийти до когось. Буває, як заслабнеш, а немає сімейного. Але добре, що хоча б медсестра є.", — каже жінка.



Зі слів місцевої жительки Ольги, попередній лікар, який працював у селі, перейшов працювати в іншу амбулаторію.



"Три роки у нас немає сімейного лікаря. Добре, що Маневицькі організували виїзди і можна здати на місці аналізи крові, сечі", — ділиться місцева жителька.



Виїзна бригада обслуговує жителів сіл Черськ, Бережниця, Станція Троянівка і самої Троянівки. Це орієнтовно дві тисячі людей.



Які умови пропонують сімейному лікарю



У будівлі амбулаторії є житлове приміщення для медиків, а також ванна, душова кабіна, дві кімнати і спільна кухня. Нині тут живе разом із чоловіком медична сестра Яна Романюк.



Житлом можуть забезпечити і сімейного лікаря, якщо приїде працювати у село, розповіла завідувачка Маневицької амбулаторії.



"Тут вся апаратура, комп’ютери є, Тільки немає лікаря, — говорить Віта Мороз. — Будемо їздити і оглядати людей, поки не буде тут постійно сімейного лікаря".



Що про проблему кажуть посадовці



За коментарем через відсутність сімейного лікаря у Троянівській амбулаторії суспільне звернулося до начальника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха. З його слів, потреба у сімейних лікарях на Волині є не лише на Маневиччині.



"Зараз кожен керівник закладу повинен вакантну посаду, яка потрібна, виставляти на вебпорталі. Потреба у сімейних лікарях є, не зважаючи на те, що у нас постійно є інтерни. Ми пропагуємо, що створені хороші умови, що є перспектива розвитку лікаря в закладах", — сказав посадовець.



Юрій Легкодух також зазначив, що обласне управління охорони здоров'я допомагає із працевлаштуванням лікарям, які переїздять на Волинь з прифронтових територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Троянівську амбулаторію на Волині третій рік шукають сімейного лікаря. Поки його немає, раз на тиждень приїздить команда лікарів Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб надати медичні послуги жителям чотирьох сіл.Про це Суспільному розповіла завідувачка Маневицької амбулаторії, сімейна лікаркаТроянівську амбулаторію збудували за гроші Світового банку у 2021 році. У новому приміщенні працюють дві медичні сестри і працівниця реєстратури, але лікаря немає.Місцева жителька, щоб отримати консультацію лікаря, чекала приїзду медиків з Маневичів. На прийом привела однорічну доньку Злату. Дитині зробили щеплення."Добре, коли можна прийти до когось. Буває, як заслабнеш, а немає сімейного. Але добре, що хоча б медсестра є.", — каже жінка.Зі слів місцевої жительки, попередній лікар, який працював у селі, перейшов працювати в іншу амбулаторію."Три роки у нас немає сімейного лікаря. Добре, що Маневицькі організували виїзди і можна здати на місці аналізи крові, сечі", — ділиться місцева жителька.Виїзна бригада обслуговує жителів сіл Черськ, Бережниця, Станція Троянівка і самої Троянівки. Це орієнтовно дві тисячі людей.У будівлі амбулаторії є житлове приміщення для медиків, а також ванна, душова кабіна, дві кімнати і спільна кухня. Нині тут живе разом із чоловіком медична сестра Яна Романюк.Житлом можуть забезпечити і сімейного лікаря, якщо приїде працювати у село, розповіла завідувачка Маневицької амбулаторії."Тут вся апаратура, комп’ютери є, Тільки немає лікаря, — говорить Віта Мороз. — Будемо їздити і оглядати людей, поки не буде тут постійно сімейного лікаря".За коментарем через відсутність сімейного лікаря у Троянівській амбулаторії суспільне звернулося до начальника обласного управління охорони здоров'я. З його слів, потреба у сімейних лікарях на Волині є не лише на Маневиччині."Зараз кожен керівник закладу повинен вакантну посаду, яка потрібна, виставляти на вебпорталі. Потреба у сімейних лікарях є, не зважаючи на те, що у нас постійно є інтерни. Ми пропагуємо, що створені хороші умови, що є перспектива розвитку лікаря в закладах", — сказав посадовець.Юрій Легкодух також зазначив, що обласне управління охорони здоров'я допомагає із працевлаштуванням лікарям, які переїздять на Волинь з прифронтових територій.

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