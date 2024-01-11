В сільську амбулаторію на Волині третій рік шукають сімейного лікаря

В сільську амбулаторію на Волині третій рік шукають сімейного лікаря
У Троянівську амбулаторію на Волині третій рік шукають сімейного лікаря. Поки його немає, раз на тиждень приїздить команда лікарів Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб надати медичні послуги жителям чотирьох сіл.

Про це Суспільному розповіла завідувачка Маневицької амбулаторії, сімейна лікарка Віта Морозюк.

Троянівську амбулаторію збудували за гроші Світового банку у 2021 році. У новому приміщенні працюють дві медичні сестри і працівниця реєстратури, але лікаря немає.

Що про відсутність лікаря кажуть місцеві жителі

Місцева жителька Юлія, щоб отримати консультацію лікаря, чекала приїзду медиків з Маневичів. На прийом привела однорічну доньку Злату. Дитині зробили щеплення.

"Добре, коли можна прийти до когось. Буває, як заслабнеш, а немає сімейного. Але добре, що хоча б медсестра є.", — каже жінка.

Зі слів місцевої жительки Ольги, попередній лікар, який працював у селі, перейшов працювати в іншу амбулаторію.

"Три роки у нас немає сімейного лікаря. Добре, що Маневицькі організували виїзди і можна здати на місці аналізи крові, сечі", — ділиться місцева жителька.

Виїзна бригада обслуговує жителів сіл Черськ, Бережниця, Станція Троянівка і самої Троянівки. Це орієнтовно дві тисячі людей.

Які умови пропонують сімейному лікарю

У будівлі амбулаторії є житлове приміщення для медиків, а також ванна, душова кабіна, дві кімнати і спільна кухня. Нині тут живе разом із чоловіком медична сестра Яна Романюк.

Житлом можуть забезпечити і сімейного лікаря, якщо приїде працювати у село, розповіла завідувачка Маневицької амбулаторії.

"Тут вся апаратура, комп’ютери є, Тільки немає лікаря, — говорить Віта Мороз. — Будемо їздити і оглядати людей, поки не буде тут постійно сімейного лікаря".

Що про проблему кажуть посадовці

За коментарем через відсутність сімейного лікаря у Троянівській амбулаторії суспільне звернулося до начальника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха. З його слів, потреба у сімейних лікарях на Волині є не лише на Маневиччині.

"Зараз кожен керівник закладу повинен вакантну посаду, яка потрібна, виставляти на вебпорталі. Потреба у сімейних лікарях є, не зважаючи на те, що у нас постійно є інтерни. Ми пропагуємо, що створені хороші умови, що є перспектива розвитку лікаря в закладах", — сказав посадовець.

Юрій Легкодух також зазначив, що обласне управління охорони здоров'я допомагає із працевлаштуванням лікарям, які переїздять на Волинь з прифронтових територій.

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Теги: Волинь, сімейний лікар
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