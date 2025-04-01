Оточення Трампа радить йому не телефонувати путіну, поки той не припинить вогонь, - ЗМІ

Трампа, поки що не заплановано розмови між ним та володимиром путіним, близьке оточення президента США радить йому не телефонувати російському лідеру без його обіцянки повного припинення вогню.



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Як передає NBC, двоє чиновників з адміністрації президента США повідомили, що близьке оточення Трампа не вважає хорошою ідеєю дзвінок російському лідеру, поки той не зобов'яжеться припинити вогонь у війні проти України.



30 березня стало відомо, що Трамп має намір провести нову розмову з правителем РФ володимиром путіним, у якій вони обговорять Україну.

Попередню телефонну розмову Трамп та путін провели 18 березня, тоді вони спілкувалися понад півтори години.

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