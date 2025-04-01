Оточення Трампа радить йому не телефонувати путіну, поки той не припинить вогонь, - ЗМІ

Оточення Трампа радить йому не телефонувати путіну, поки той не припинить вогонь, - ЗМІ
За словами представників адміністрації Трампа, поки що не заплановано розмови між ним та володимиром путіним, близьке оточення президента США радить йому не телефонувати російському лідеру без його обіцянки повного припинення вогню.

Про це пише Українська правда з посиланням на NBC News.

Як передає NBC, двоє чиновників з адміністрації президента США повідомили, що близьке оточення Трампа не вважає хорошою ідеєю дзвінок російському лідеру, поки той не зобов'яжеться припинити вогонь у війні проти України.

30 березня стало відомо, що Трамп має намір провести нову розмову з правителем РФ володимиром путіним, у якій вони обговорять Україну.
Попередню телефонну розмову Трамп та путін провели 18 березня, тоді вони спілкувалися понад півтори години.

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Теги: Україна, росія, війна
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