Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Сьогодні, 10:00
Марія Христецька очолила Шацький національний парк у 2017 році. За цей час вона стала фігуранткою десятка скандальних історій, журналістських розслідувань та навіть кримінальних справ.
Волинські медіа рясніють інформацією про ймовірні зловживання посадою: сумнівні вирубки, незаконне будівництво на території заповідника, роздачу земель нацпарку, ведення бізнесу на держслужбі та участь у фінансових махінаціях.
Зокрема, у 2022 році правоохоронці викрили Марію Христецьку на незаконній схемі збагачення. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники змови. Завдані державі збитки становили близько мільйона гривень.
Нині у цій справі вже майже два роки тривають суди, але Марія Христецька надалі залишається на посаді.
Свою декларацію за минулий рік директорка подала 25 лютого. Журналісти ВолиньPost вирішили проаналізувати, яке майно вона туди внесла.
Христецька внесла у декларацію земельну ділянку площею 1200 м² та житловий будинок на 185 м² у Боратині. Це майно кілька років тому було об'єктом журналістських розслідувань. За даними “12 каналу”, двоповерхова будівля “виросла” буквально за два роки, а вартість подібних маєтків у цьому районі обчислюється сотнями тисяч доларів.
Щоправда, будинок записаний на батька Христецької – Володимира. Сама ж директорка офіційно має лише право безоплатно користуватися ним.
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Також має Марія Христецька право безоплатного користування домоволодінням у Шацьку – землею площею 1100 м² та будинком 96,3 м².
За інформацією "12 каналу", ця нерухомість є дачею Христецької, яку вона збудувала всього за рік. Місцеві мешканці на умовах анонімності розповіли, що до будівництва були залучені працівники Шацького національного парку.
Один із робітників навіть зізнався журналістам, що неодноразово їздив на будівництво разом із колегами, виконуючи різні завдання – причому абсолютно безоплатно. Офіційним власником землі та будівлі є Тарас Мельничук.
А ще Марія Христецька внесла у свою декларацію квартиру у Липинах площею 55,5 м², яка наразі є об’єктом незавершеного будівництва. Форма власності – користування на підставі кооперативної угоди.
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Заробітна плата Марії Христецької за минулий рік склала 505 523 грн, що приблизно 42 000 грн на місяць.
Директорка нацпарку також задекларувала позику у 200 000 грн, яку має віддати матері Ірині.
Жодних заощаджень Христецька більше не декларує – ні готівкових коштів, ні рахунків у банку.
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Волинські медіа рясніють інформацією про ймовірні зловживання посадою: сумнівні вирубки, незаконне будівництво на території заповідника, роздачу земель нацпарку, ведення бізнесу на держслужбі та участь у фінансових махінаціях.
Зокрема, у 2022 році правоохоронці викрили Марію Христецьку на незаконній схемі збагачення. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники змови. Завдані державі збитки становили близько мільйона гривень.
Нині у цій справі вже майже два роки тривають суди, але Марія Христецька надалі залишається на посаді.
Свою декларацію за минулий рік директорка подала 25 лютого. Журналісти ВолиньPost вирішили проаналізувати, яке майно вона туди внесла.
Нерухомість
Христецька внесла у декларацію земельну ділянку площею 1200 м² та житловий будинок на 185 м² у Боратині. Це майно кілька років тому було об'єктом журналістських розслідувань. За даними “12 каналу”, двоповерхова будівля “виросла” буквально за два роки, а вартість подібних маєтків у цьому районі обчислюється сотнями тисяч доларів.
Щоправда, будинок записаний на батька Христецької – Володимира. Сама ж директорка офіційно має лише право безоплатно користуватися ним.
Читайте також: Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Також має Марія Христецька право безоплатного користування домоволодінням у Шацьку – землею площею 1100 м² та будинком 96,3 м².
За інформацією "12 каналу", ця нерухомість є дачею Христецької, яку вона збудувала всього за рік. Місцеві мешканці на умовах анонімності розповіли, що до будівництва були залучені працівники Шацького національного парку.
Один із робітників навіть зізнався журналістам, що неодноразово їздив на будівництво разом із колегами, виконуючи різні завдання – причому абсолютно безоплатно. Офіційним власником землі та будівлі є Тарас Мельничук.
А ще Марія Христецька внесла у свою декларацію квартиру у Липинах площею 55,5 м², яка наразі є об’єктом незавершеного будівництва. Форма власності – користування на підставі кооперативної угоди.
Читайте також: Живе у передмісті Києва, їздить на авто помічника: що у декларації нардепа Валерія Стернійчука
Доходи та заощадження
Заробітна плата Марії Христецької за минулий рік склала 505 523 грн, що приблизно 42 000 грн на місяць.
Директорка нацпарку також задекларувала позику у 200 000 грн, яку має віддати матері Ірині.
Жодних заощаджень Христецька більше не декларує – ні готівкових коштів, ні рахунків у банку.
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