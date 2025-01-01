Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Сьогодні, 17:00
Суд над директоркою Шацького нацпарку Марією Христецькою і її спільниками вкотре перенесли.
Кілька місяців тому ми вже писали про суд над директоркою Шацького національного парку Марією Христецькою та її колегами, яких звинувачують у шахрайстві та інших злочинах. Писали про те, як судові засідання з найрізноманітніших причин переносять знову і знову ось уже понад півтора року.
І здавалося б, за цей час Феміда могла давно винести вирок очільниці нацпарку та її співучасникам. Але Христецька досі благополучно очолює установу, залишаючись непокараною.
Журналісти ВолиньPost побували на останньому судовому засіданні у цій справі, яке відбулося 24 січня.
У 2022 році правоохоронці викрили Марію Христецьку на незаконній схемі збагачення. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники схеми. Таким чином, завдані державі збитки становили близько мільйона гривень.
Реалізовувати план директорці допомагали четверо працівників нацпарку: інспектор з охорони природно-заповідного фонду Василь Стрильчук, начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Тарас Юрчук, заступник директора з наукової діяльності Василь Матейчик та Наталія Поліщук (посада невідома).
Також обвинуваченим по справі проходить співмешканець Христецької Сергій Маковій, якому липові працівники передавали кошти.
Відтак, очільницю нацпарку звинуватили у скоєнні одразу чотирьох злочинів:
• шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
• привласненні або розтраті чужого майна;
• використанні завідомо підробленого документа;
• службовому підробленні.
Прокуратура передала справу в суд ще в травні 2023 року. Але за цей час – рік та вісім місяців – вона майже не просунулася вперед.
Спершу не могли визначитися з судами… Спочатку справу слухали на базі Шацького райсуду. Був один суддя. Потім Христецька захотіла, щоб її судила колегія з трьох суддів.
По тому через конфлікт інтересів справу передали Старовижівському суду.
Однак і там за справу не взялися, адже «чомусь» виявилося, що склад суду визначили з порушенням встановленого порядку. Врешті розбиратися в цій історії доручили вершителям правосуддя з Любешівщини.
Тож нині справу розглядає колегія любешівських суддів в складі Андрія Савича, Віталія Глинянчука та Ольги Цибень. Захисником одного обвинуваченого є Микола Сорокопуд, решту – захищає Сергій Степанюк. Прокурором виступає Леонід Сасюк. Підсудні та їхні адвокати перебувають у залі Шацького суду та спілкуються із суддями в режимі відеоконференції (мовляв, далеко дістатися із Шацька до Любешева).
Однак і в Любешівському суді дати руху справі ось уже понад пів року не можуть. З найрізноманітніших причин судді змушені знову і знову переносити засідання – то адвокат у відпустці, то хтось з обвинувачених захворів, то ще щось.
Наприклад, чотири місяці тому, коли ми були присутні на засіданні, його відтермінували, бо новопризначений адвокат Микола Сорокопуд був за кордоном. А після повернення на батьківщину йому, мовляв, потрібен буде час для ознайомлення зі справою.
Але крайнє судове засідання, яке відбулося днями, 24 січня, знову перенесли, і знову з тієї ж причини – Сорокопуд поїхав за межі країни у відрядження. Своє клопотання про чергове перенесення справи він надіслав …за сім хвилин до початку засідання.
Ми вирішили звернутися до захисника за коментарем та поцікавилися, чому ж він взявся за цю справу, якщо вже двічі не був присутнім на судах.
"Один раз перенесли, бо мені справу треба було вивчити, другий раз – бо я поїхав. Є якісь об'єктивні причини, накладки, всяке може бути. Є інколи невідкладні судові засідання, які не переносяться. На інших засідання у цій справі я був. Тому до мене якісь претензії, що я не з'являюся – безпідставні", – сказав Микола Сорокопуд.
Цього разу судовий розгляд перенесли на 19 лютого. "Нічого ні в кого не змінилося, ніхто у відрядження не їде цього числа?", – запитав у присутніх головуючий суддя Савич, обираючи дату наступного засідання.
Прокурор Леонід Сасюк у коментарі зазначив, що обвинувальний висновок вже оголошений. Тож на наступному судовому засіданні стороною обвинувачення будуть подаватися докази.
На скільки ще затягнуться судові розгляди сказати важко. Тим часом обвинувачена Марія Христецька і досі здійснює фінансову та господарську діяльність у Шацькому національному парку, залишаючись на посаді директора.
Наприкінці нагадаємо серію журналістських розслідувань, у яких вперше були оприлюднені масштабні зловживання директорки Шацького нацпарку Марії Христецької:
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Кілька місяців тому ми вже писали про суд над директоркою Шацького національного парку Марією Христецькою та її колегами, яких звинувачують у шахрайстві та інших злочинах. Писали про те, як судові засідання з найрізноманітніших причин переносять знову і знову ось уже понад півтора року.
І здавалося б, за цей час Феміда могла давно винести вирок очільниці нацпарку та її співучасникам. Але Христецька досі благополучно очолює установу, залишаючись непокараною.
Журналісти ВолиньPost побували на останньому судовому засіданні у цій справі, яке відбулося 24 січня.
Коротко про справу Христецької
У 2022 році правоохоронці викрили Марію Христецьку на незаконній схемі збагачення. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники схеми. Таким чином, завдані державі збитки становили близько мільйона гривень.
Реалізовувати план директорці допомагали четверо працівників нацпарку: інспектор з охорони природно-заповідного фонду Василь Стрильчук, начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Тарас Юрчук, заступник директора з наукової діяльності Василь Матейчик та Наталія Поліщук (посада невідома).
Також обвинуваченим по справі проходить співмешканець Христецької Сергій Маковій, якому липові працівники передавали кошти.
Відтак, очільницю нацпарку звинуватили у скоєнні одразу чотирьох злочинів:
• шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
• привласненні або розтраті чужого майна;
• використанні завідомо підробленого документа;
• службовому підробленні.
Чому суди тривають так довго?
Прокуратура передала справу в суд ще в травні 2023 року. Але за цей час – рік та вісім місяців – вона майже не просунулася вперед.
Спершу не могли визначитися з судами… Спочатку справу слухали на базі Шацького райсуду. Був один суддя. Потім Христецька захотіла, щоб її судила колегія з трьох суддів.
По тому через конфлікт інтересів справу передали Старовижівському суду.
Однак і там за справу не взялися, адже «чомусь» виявилося, що склад суду визначили з порушенням встановленого порядку. Врешті розбиратися в цій історії доручили вершителям правосуддя з Любешівщини.
Тож нині справу розглядає колегія любешівських суддів в складі Андрія Савича, Віталія Глинянчука та Ольги Цибень. Захисником одного обвинуваченого є Микола Сорокопуд, решту – захищає Сергій Степанюк. Прокурором виступає Леонід Сасюк. Підсудні та їхні адвокати перебувають у залі Шацького суду та спілкуються із суддями в режимі відеоконференції (мовляв, далеко дістатися із Шацька до Любешева).
І в Любешеві – халепа
Однак і в Любешівському суді дати руху справі ось уже понад пів року не можуть. З найрізноманітніших причин судді змушені знову і знову переносити засідання – то адвокат у відпустці, то хтось з обвинувачених захворів, то ще щось.
Наприклад, чотири місяці тому, коли ми були присутні на засіданні, його відтермінували, бо новопризначений адвокат Микола Сорокопуд був за кордоном. А після повернення на батьківщину йому, мовляв, потрібен буде час для ознайомлення зі справою.
Але крайнє судове засідання, яке відбулося днями, 24 січня, знову перенесли, і знову з тієї ж причини – Сорокопуд поїхав за межі країни у відрядження. Своє клопотання про чергове перенесення справи він надіслав …за сім хвилин до початку засідання.
Ми вирішили звернутися до захисника за коментарем та поцікавилися, чому ж він взявся за цю справу, якщо вже двічі не був присутнім на судах.
"Один раз перенесли, бо мені справу треба було вивчити, другий раз – бо я поїхав. Є якісь об'єктивні причини, накладки, всяке може бути. Є інколи невідкладні судові засідання, які не переносяться. На інших засідання у цій справі я був. Тому до мене якісь претензії, що я не з'являюся – безпідставні", – сказав Микола Сорокопуд.
Цього разу судовий розгляд перенесли на 19 лютого. "Нічого ні в кого не змінилося, ніхто у відрядження не їде цього числа?", – запитав у присутніх головуючий суддя Савич, обираючи дату наступного засідання.
Прокурор Леонід Сасюк у коментарі зазначив, що обвинувальний висновок вже оголошений. Тож на наступному судовому засіданні стороною обвинувачення будуть подаватися докази.
На скільки ще затягнуться судові розгляди сказати важко. Тим часом обвинувачена Марія Христецька і досі здійснює фінансову та господарську діяльність у Шацькому національному парку, залишаючись на посаді директора.
Наприкінці нагадаємо серію журналістських розслідувань, у яких вперше були оприлюднені масштабні зловживання директорки Шацького нацпарку Марії Христецької:
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Коментарі 2
Тягнуть, щоб закрити за давністю. Класика
Так ви мене, куме, хотіли, як я вас боялась !
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