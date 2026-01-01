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«На маршрутці їжджу»: у родини керівника сервісного центру МВС під Луцьком знайшли елітні авто та будинок із басейном

«На маршрутці їжджу»: у родини керівника сервісного центру МВС під Луцьком знайшли елітні авто та будинок із басейном
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» опублікував нове відеорозслідування про статки родини Володимира Шевчука, який фактично керує територіальним сервісним центром МВС №0741 у Струмівці поблизу Луцька.

За даними журналістів, посадовець отримує близько 30 тисяч гривень зарплати на місяць і не має у власності ні житла, ні землі, ні автомобіля. Водночас його родина будує будинок із басейном у селі Кульчин та користується дорогими автомобілями.

Зокрема, розслідувачі звернули увагу на Volkswagen Touareg 2024 року, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz та інші автомобілі, якими, за їхніми спостереженнями, користуються члени родини посадовця.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило також недостовірні відомості на 7,87 млн грн у декларації заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука.

Окрему увагу журналісти приділили деклараціям Шевчука. Згідно з ними, його дружина, яка раніше працювала в сільському будинку культури, здійснила кілька надзвичайно вигідних перепродажів автомобілів. Саме цими доходами посадовець пояснює будівництво будинку, вартість якого оцінює приблизно у 1,5 мільйона гривень.

Також у розслідуванні йдеться про заяву волонтера щодо нібито вимагання 100 доларів за реєстрацію автомобіля для військових. Водночас правоохоронці, за інформацією журналістів, не знайшли підтвердження цим звинуваченням.

Раніше повідомлялося, що 4 листопада працівники СБУ провели обшуки в сервісному центрі МВС у Струмівці поблизу Луцька, а також за місцем проживання одного з керівників установи.

Що вдалося з'ясувати журналістам, як походження майна пояснює сам Володимир Шевчук та чому проти розслідувачів відкрили кримінальне провадження — дивіться у відео «Сили правди».


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Теги: Володимир Шевчук, Павло Ковальчук
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