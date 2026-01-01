«На маршрутці їжджу»: у родини керівника сервісного центру МВС під Луцьком знайшли елітні авто та будинок із басейном
Сьогодні, 11:18
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» опублікував нове відеорозслідування про статки родини Володимира Шевчука, який фактично керує територіальним сервісним центром МВС №0741 у Струмівці поблизу Луцька.
За даними журналістів, посадовець отримує близько 30 тисяч гривень зарплати на місяць і не має у власності ні житла, ні землі, ні автомобіля. Водночас його родина будує будинок із басейном у селі Кульчин та користується дорогими автомобілями.
Зокрема, розслідувачі звернули увагу на Volkswagen Touareg 2024 року, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz та інші автомобілі, якими, за їхніми спостереженнями, користуються члени родини посадовця.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило також недостовірні відомості на 7,87 млн грн у декларації заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука.
Окрему увагу журналісти приділили деклараціям Шевчука. Згідно з ними, його дружина, яка раніше працювала в сільському будинку культури, здійснила кілька надзвичайно вигідних перепродажів автомобілів. Саме цими доходами посадовець пояснює будівництво будинку, вартість якого оцінює приблизно у 1,5 мільйона гривень.
Також у розслідуванні йдеться про заяву волонтера щодо нібито вимагання 100 доларів за реєстрацію автомобіля для військових. Водночас правоохоронці, за інформацією журналістів, не знайшли підтвердження цим звинуваченням.
Раніше повідомлялося, що 4 листопада працівники СБУ провели обшуки в сервісному центрі МВС у Струмівці поблизу Луцька, а також за місцем проживання одного з керівників установи.
Що вдалося з'ясувати журналістам, як походження майна пояснює сам Володимир Шевчук та чому проти розслідувачів відкрили кримінальне провадження — дивіться у відео «Сили правди».
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За даними журналістів, посадовець отримує близько 30 тисяч гривень зарплати на місяць і не має у власності ні житла, ні землі, ні автомобіля. Водночас його родина будує будинок із басейном у селі Кульчин та користується дорогими автомобілями.
Зокрема, розслідувачі звернули увагу на Volkswagen Touareg 2024 року, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz та інші автомобілі, якими, за їхніми спостереженнями, користуються члени родини посадовця.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило також недостовірні відомості на 7,87 млн грн у декларації заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука.
Окрему увагу журналісти приділили деклараціям Шевчука. Згідно з ними, його дружина, яка раніше працювала в сільському будинку культури, здійснила кілька надзвичайно вигідних перепродажів автомобілів. Саме цими доходами посадовець пояснює будівництво будинку, вартість якого оцінює приблизно у 1,5 мільйона гривень.
Також у розслідуванні йдеться про заяву волонтера щодо нібито вимагання 100 доларів за реєстрацію автомобіля для військових. Водночас правоохоронці, за інформацією журналістів, не знайшли підтвердження цим звинуваченням.
Раніше повідомлялося, що 4 листопада працівники СБУ провели обшуки в сервісному центрі МВС у Струмівці поблизу Луцька, а також за місцем проживання одного з керівників установи.
Що вдалося з'ясувати журналістам, як походження майна пояснює сам Володимир Шевчук та чому проти розслідувачів відкрили кримінальне провадження — дивіться у відео «Сили правди».
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