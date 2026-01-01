Погрожували сокирою та побили лопатою вікна в авто: на Волині стався конфлікт за участю цивільних і ТЦК

Погрожували сокирою та побили лопатою вікна в авто: на Волині стався конфлікт за участю цивільних і ТЦК
Вранці 11 листопада в місті Нововолинську стався інцидент за участі місцевих жителів та групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Люди намагалися перешкодити затриманню чоловіка.

Відеозапис користувачі почали поширювати у соціальних мережах, а також опублікували в Instagram.

У коментарі Суспільному в групі комунікацій обласного ТЦК розповіли, що група оповіщення помітила біля одного з магазинів у місті місцевого жителя. Чоловік утік до складського приміщення магазину та почав погрожувати військовим ножем.

Згодом волинянин назвав свої персональні дані працівниками поліції і виявилося, що він перебуває у розшуку.

«Громадянину було роз'яснено обов'язковість прибуття до ТЦК та СП. Проте він почав чинити фізичний опір представникам групи оповіщення, у зв'язку з чим був супроводжений до службового авто», — зазначили в терцентрі комплектування і соцпідтримки.

Також, за даними ТЦК, під час затримання чоловіка група місцевих жителів намагалася перешкодити військовослужбовцям. Один із цивільних погрожував працівникам ТЦК сокирою, інший за допомогою лопати побив три вікна у службовому автомобілі.
Погрожували сокирою та побили лопатою вікна в авто: на Волині стався конфлікт за участю цивільних і ТЦК

Наразі затриманий у Нововолинську чоловік перебуває у ТЦК задля проходження військово-лікарської комісії, додали в терцентрі комплектування і соцпідтримки.

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Теги: Нововолинськ, ТЦК
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