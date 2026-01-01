Жителі трьох мікрорайонів Луцька через витік залишились без тепла та гарячої води

Жителі трьох мікрорайонів Луцька через витік залишились без тепла та гарячої води
12 листопада для ліквідації витоку на магістральній тепловій мережі з 10:00 орієнтовно до 14:00 буде зупинено роботу котельні, що обслуговує 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони.

Про це повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».

"На цей час буде припинено постачання теплової енергії та гарячої води. Після завершення робіт надання послуг відновлять усім споживачам, окрім тих, яких обслуговує центральний тепловий пункт на просп. Соборності, 44-А. Для них відновлення опалення та гарячого водопостачання очікується до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, опалення, вода
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