На Волині, Рівненщині та Хмельниччинні авіація збила 16 реактивних дронів
Сьогодні, 11:30
Вдень 11 та вночі 12 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях знищили 16 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях знищили 16 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.
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