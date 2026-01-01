На Волині, Рівненщині та Хмельниччинні авіація збила 16 реактивних дронів

На Волині, Рівненщині та Хмельниччинні авіація збила 16 реактивних дронів
Вдень 11 та вночі 12 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях знищили 16 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.

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Теги: Росія, війна, Волинь
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