У Литві помер 41-річний волинянин: родині потрібна фінансова допомога на перевезення тіла додому

Сергій Гречина, житель села Мизове Старовижівської громади.



Про це



"В нашому селі знову важке горе, помер наш односельчанин Гречина Сергій Анатолійович, 1984 р.н., який перебував за кордоном у Литві. Прошу всіх вас фінансової допомоги для перевезення тіла додому. Хай Бог береже ваші сім'ї", - йдеться в повідомленні.



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ



Номер картки батька



5168 7451 7071 6614 (Гречина А.О.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Литві помер волинянин, житель села Мизове Старовижівської громади.Про це повідомила староста Тетяна Сарапін у фейсбуці."В нашому селі знову важке горе, помер наш односельчанин Гречина Сергій Анатолійович, 1984 р.н., який перебував за кордоном у Литві. Прошу всіх вас фінансової допомоги для перевезення тіла додому. Хай Бог береже ваші сім'ї", - йдеться в повідомленні.РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ5168 7451 7071 6614 (Гречина А.О.).

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