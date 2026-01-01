У Литві помер 41-річний волинянин: родині потрібна фінансова допомога на перевезення тіла додому
Сьогодні, 12:26
У Литві помер волинянин Сергій Гречина, житель села Мизове Старовижівської громади.
Про це повідомила староста Тетяна Сарапін у фейсбуці.
"В нашому селі знову важке горе, помер наш односельчанин Гречина Сергій Анатолійович, 1984 р.н., який перебував за кордоном у Литві. Прошу всіх вас фінансової допомоги для перевезення тіла додому. Хай Бог береже ваші сім'ї", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Номер картки батька
5168 7451 7071 6614 (Гречина А.О.).
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Про це повідомила староста Тетяна Сарапін у фейсбуці.
"В нашому селі знову важке горе, помер наш односельчанин Гречина Сергій Анатолійович, 1984 р.н., який перебував за кордоном у Литві. Прошу всіх вас фінансової допомоги для перевезення тіла додому. Хай Бог береже ваші сім'ї", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Номер картки батька
5168 7451 7071 6614 (Гречина А.О.).
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