Вночі Росія атакувала Волинь: горіли вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Одночасно з приборканням горіння рятувальники здійснили охолодження сусідніх автомобілів та відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним.



Через загрозу повторного обстрілу роботи довелося тимчасово призупиняти.



Пожежа ліквідована.



Внаслідок події травмувався чоловік 1972 року народження, доправлений до медзакладу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Одночасно з приборканням горіння рятувальники здійснили охолодження сусідніх автомобілів та відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним.Через загрозу повторного обстрілу роботи довелося тимчасово призупиняти.Пожежа ліквідована.Внаслідок події травмувався чоловік 1972 року народження, доправлений до медзакладу.

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