Як у Луцькому зоопарку рятують лебедів. ВІДЕО

Як у Луцькому зоопарку рятують лебедів. ВІДЕО
У Луцькому зоопарку постійно мешкають 10 дорослих лебедів: 8 білих та 2 чорних. Ще 5 лебедів на даний час тимчасово перебувають на реабілітації.

Про це Суспільному розповіла керівниця Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

З її слів, у зоопарку лишаються лише ті лебеді, які мають уже задавнені травми крила, або ампутації і не можуть полетіти та повернутися у природне середовище.

Так, як територія зоопарку не огороджена, є природний ставок, то ті птахи, які успішно проходять реабілітацію, яка зазвичай займає від двох тижнів до місяця, мають можливість повернутися у дику природу, каже Людмила Денисенко.

Нещодавно до зоопарку доставили лебідку із району Теремно. Вона була побита, впала на шифер людям на обійстя. В неї була пошкоджена шия і дзьоб.
Як у Луцькому зоопарку рятують лебедів. ВІДЕО

«Ми ще переживали в перші дні, чи не було пошкодження внутрішніх органів. Але уже за тиждень з карантинного приміщення, де лікування отримувала, антибіотики, уколи, вона переходить зараз у приміщення ближче до інших лебедів», — говорить Людмила Денисенко.

Реабілітація птахів може тривати кілька тижнів. Коли лебеді одужають, їх випускають до здорових особин.
Як у Луцькому зоопарку рятують лебедів. ВІДЕО
Як у Луцькому зоопарку рятують лебедів. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, лебеді
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