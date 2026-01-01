Як у Луцькому зоопарку рятують лебедів. ВІДЕО





Про це Людмила Денисенко.



З її слів, у зоопарку лишаються лише ті лебеді, які мають уже задавнені травми крила, або ампутації і не можуть полетіти та повернутися у природне середовище.



Так, як територія зоопарку не огороджена, є природний ставок, то ті птахи, які успішно проходять реабілітацію, яка зазвичай займає від двох тижнів до місяця, мають можливість повернутися у дику природу, каже Людмила Денисенко.



Нещодавно до зоопарку доставили лебідку із району Теремно. Вона була побита, впала на шифер людям на обійстя. В неї була пошкоджена шия і дзьоб.



«Ми ще переживали в перші дні, чи не було пошкодження внутрішніх органів. Але уже за тиждень з карантинного приміщення, де лікування отримувала, антибіотики, уколи, вона переходить зараз у приміщення ближче до інших лебедів», — говорить Людмила Денисенко.



Реабілітація птахів може тривати кілька тижнів. Коли лебеді одужають, їх випускають до здорових особин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку постійно мешкають 10 дорослих лебедів: 8 білих та 2 чорних. Ще 5 лебедів на даний час тимчасово перебувають на реабілітації.Про це Суспільному розповіла керівниця Луцького зоопаркуЗ її слів, у зоопарку лишаються лише ті лебеді, які мають уже задавнені травми крила, або ампутації і не можуть полетіти та повернутися у природне середовище.Так, як територія зоопарку не огороджена, є природний ставок, то ті птахи, які успішно проходять реабілітацію, яка зазвичай займає від двох тижнів до місяця, мають можливість повернутися у дику природу, каже Людмила Денисенко.Нещодавно до зоопарку доставили лебідку із району Теремно. Вона була побита, впала на шифер людям на обійстя. В неї була пошкоджена шия і дзьоб.«Ми ще переживали в перші дні, чи не було пошкодження внутрішніх органів. Але уже за тиждень з карантинного приміщення, де лікування отримувала, антибіотики, уколи, вона переходить зараз у приміщення ближче до інших лебедів», — говорить Людмила Денисенко.Реабілітація птахів може тривати кілька тижнів. Коли лебеді одужають, їх випускають до здорових особин.

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