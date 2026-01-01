У луцькому сервісному центрі МВС працівники СБУ провели обшуки





Як повідомила з місця події журналістка видання «Сила правди» Дар’я Тимошкова, зранку 4 листопада у приміщення установи приїхали силовики в масках.



Представники Служби безпеки України, за інформацією журналістки, провели обшуки в в луцькому сервісному центрі МВС. На місце прибув і заступник начальника регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук. Він розповів, що обшуки у його підлеглих проводять співробітники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження.



«Обшуки в приміщенні ТСЦ. Стосовно кого чи стосовно чого кримінальне провадження я не вправі розголошувати. Тут є слідчий – в нього запитайте», – сказав Павло Ковальчук.



Слідчий СБУ, реагуючи на репліку Павла Ковальчука, сказав, що поки не може розголошувати таємницю досудового розслідування.



На момент приїзду журналістів «Сили правди» правоохоронці перебували у кабінеті керівника Територіального сервісного центру Володимира Шевчука. Згодом посадовець у супроводі адвоката, працівників СБУ та департаменту Внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення ТСЦ.



На звернення «Сили правди» прокоментувати, що відбувається, Володимир Шевчук відповів:



– Поки ніяких показів в мене не відбирали.



– А куди вас зараз ведуть?



– Ми все вам пізніше розкажемо. Поки що в мене нічого не вилучали.



Також відомо, що слідчі дії у цій справі проводили і в селі Кульчин, в будинку, де мешкає посадовець і який перебуває у власності його дружини Оксани Шевчук.



Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька повідомила, що в сервісному центрі 4 листопада дійсно проводяться окремі процесуальні та слідчі дії рівненськими оперативниками. Однак деталі, зокрема, чи стосується справа конкретного посадовця, розкрити відмовилася.



«Відомості щодо їх перебігу становлять таємницю досудового розслідування, а тому наразі не підлягають розголошенню. Кримінальне провадження розпочали слідчі Управління СБУ у Рівненській області», – прокоментувала Анна Свінціцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Служби безпеки України 4 листопада провели обшуки в луцькому сервісному центрі МВС, що в селі Струмівка. За інформацією «Сили правди» , також вони побували вдома в одного з керівників сервісного центру. Слідчі дії проводили оперативники з рівненського управління СБУ.Як повідомила з місця події журналістка видання «Сила правди», зранку 4 листопада у приміщення установи приїхали силовики в масках.Представники Служби безпеки України, за інформацією журналістки, провели обшуки в в луцькому сервісному центрі МВС. На місце прибув і заступник начальника регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Він розповів, що обшуки у його підлеглих проводять співробітники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження.«Обшуки в приміщенні ТСЦ. Стосовно кого чи стосовно чого кримінальне провадження я не вправі розголошувати. Тут є слідчий – в нього запитайте», – сказав Павло Ковальчук.Слідчий СБУ, реагуючи на репліку Павла Ковальчука, сказав, що поки не може розголошувати таємницю досудового розслідування.На момент приїзду журналістів «Сили правди» правоохоронці перебували у кабінеті керівника Територіального сервісного центру Володимира Шевчука. Згодом посадовець у супроводі адвоката, працівників СБУ та департаменту Внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення ТСЦ.На звернення «Сили правди» прокоментувати, що відбувається,відповів:– Поки ніяких показів в мене не відбирали.– А куди вас зараз ведуть?– Ми все вам пізніше розкажемо. Поки що в мене нічого не вилучали.Також відомо, що слідчі дії у цій справі проводили і в селі Кульчин, в будинку, де мешкає посадовець і який перебуває у власності його дружиниРечниця управління СБУ в Рівненській областіповідомила, що в сервісному центрі 4 листопада дійсно проводяться окремі процесуальні та слідчі дії рівненськими оперативниками. Однак деталі, зокрема, чи стосується справа конкретного посадовця, розкрити відмовилася.«Відомості щодо їх перебігу становлять таємницю досудового розслідування, а тому наразі не підлягають розголошенню. Кримінальне провадження розпочали слідчі Управління СБУ у Рівненській області», – прокоментувала Анна Свінціцька.

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