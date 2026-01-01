У луцькому сервісному центрі МВС працівники СБУ провели обшуки
Сьогодні, 13:59
Працівники Служби безпеки України 4 листопада провели обшуки в луцькому сервісному центрі МВС, що в селі Струмівка. За інформацією «Сили правди», також вони побували вдома в одного з керівників сервісного центру. Слідчі дії проводили оперативники з рівненського управління СБУ.
Як повідомила з місця події журналістка видання «Сила правди» Дар’я Тимошкова, зранку 4 листопада у приміщення установи приїхали силовики в масках.
Представники Служби безпеки України, за інформацією журналістки, провели обшуки в в луцькому сервісному центрі МВС. На місце прибув і заступник начальника регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук. Він розповів, що обшуки у його підлеглих проводять співробітники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження.
«Обшуки в приміщенні ТСЦ. Стосовно кого чи стосовно чого кримінальне провадження я не вправі розголошувати. Тут є слідчий – в нього запитайте», – сказав Павло Ковальчук.
Слідчий СБУ, реагуючи на репліку Павла Ковальчука, сказав, що поки не може розголошувати таємницю досудового розслідування.
На момент приїзду журналістів «Сили правди» правоохоронці перебували у кабінеті керівника Територіального сервісного центру Володимира Шевчука. Згодом посадовець у супроводі адвоката, працівників СБУ та департаменту Внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення ТСЦ.
На звернення «Сили правди» прокоментувати, що відбувається, Володимир Шевчук відповів:
– Поки ніяких показів в мене не відбирали.
– А куди вас зараз ведуть?
– Ми все вам пізніше розкажемо. Поки що в мене нічого не вилучали.
Також відомо, що слідчі дії у цій справі проводили і в селі Кульчин, в будинку, де мешкає посадовець і який перебуває у власності його дружини Оксани Шевчук.
Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька повідомила, що в сервісному центрі 4 листопада дійсно проводяться окремі процесуальні та слідчі дії рівненськими оперативниками. Однак деталі, зокрема, чи стосується справа конкретного посадовця, розкрити відмовилася.
«Відомості щодо їх перебігу становлять таємницю досудового розслідування, а тому наразі не підлягають розголошенню. Кримінальне провадження розпочали слідчі Управління СБУ у Рівненській області», – прокоментувала Анна Свінціцька.
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Як повідомила з місця події журналістка видання «Сила правди» Дар’я Тимошкова, зранку 4 листопада у приміщення установи приїхали силовики в масках.
Представники Служби безпеки України, за інформацією журналістки, провели обшуки в в луцькому сервісному центрі МВС. На місце прибув і заступник начальника регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук. Він розповів, що обшуки у його підлеглих проводять співробітники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження.
«Обшуки в приміщенні ТСЦ. Стосовно кого чи стосовно чого кримінальне провадження я не вправі розголошувати. Тут є слідчий – в нього запитайте», – сказав Павло Ковальчук.
Слідчий СБУ, реагуючи на репліку Павла Ковальчука, сказав, що поки не може розголошувати таємницю досудового розслідування.
На момент приїзду журналістів «Сили правди» правоохоронці перебували у кабінеті керівника Територіального сервісного центру Володимира Шевчука. Згодом посадовець у супроводі адвоката, працівників СБУ та департаменту Внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення ТСЦ.
На звернення «Сили правди» прокоментувати, що відбувається, Володимир Шевчук відповів:
– Поки ніяких показів в мене не відбирали.
– А куди вас зараз ведуть?
– Ми все вам пізніше розкажемо. Поки що в мене нічого не вилучали.
Також відомо, що слідчі дії у цій справі проводили і в селі Кульчин, в будинку, де мешкає посадовець і який перебуває у власності його дружини Оксани Шевчук.
Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька повідомила, що в сервісному центрі 4 листопада дійсно проводяться окремі процесуальні та слідчі дії рівненськими оперативниками. Однак деталі, зокрема, чи стосується справа конкретного посадовця, розкрити відмовилася.
«Відомості щодо їх перебігу становлять таємницю досудового розслідування, а тому наразі не підлягають розголошенню. Кримінальне провадження розпочали слідчі Управління СБУ у Рівненській області», – прокоментувала Анна Свінціцька.
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