Біля Луцька збив на смерть 16-річного хлопця та втік: водій отримав 6 років тюрми

Біля Луцька збив на смерть 16-річного хлопця та втік: водій отримав 6 років тюрми
Смертельна ДТП у Заборолі: водія засуджено до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав жителя Івано-Франківщини винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, а також в залишенні потерпілого в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Встановлено, що 29 липня 2026 року у селі Забороль Волинської області водій автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter», порушивши правила безпеки дорожнього руху, допустив наїзд на 16-річного пішохода та втік з місця події.

Підлітка доправили до лікарні. Попри надану медичну допомогу, від отриманих внаслідок ДТП травм хлопець помер.

Вироком Луцького міськрайонного суду водію призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

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Теги: Волинь, прокуратура
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