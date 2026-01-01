Біля Луцька збив на смерть 16-річного хлопця та втік: водій отримав 6 років тюрми
Сьогодні, 13:08
Смертельна ДТП у Заборолі: водія засуджено до 6 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав жителя Івано-Франківщини винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, а також в залишенні потерпілого в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
Встановлено, що 29 липня 2026 року у селі Забороль Волинської області водій автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter», порушивши правила безпеки дорожнього руху, допустив наїзд на 16-річного пішохода та втік з місця події.
Підлітка доправили до лікарні. Попри надану медичну допомогу, від отриманих внаслідок ДТП травм хлопець помер.
Вироком Луцького міськрайонного суду водію призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав жителя Івано-Франківщини винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, а також в залишенні потерпілого в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
Встановлено, що 29 липня 2026 року у селі Забороль Волинської області водій автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter», порушивши правила безпеки дорожнього руху, допустив наїзд на 16-річного пішохода та втік з місця події.
Підлітка доправили до лікарні. Попри надану медичну допомогу, від отриманих внаслідок ДТП травм хлопець помер.
Вироком Луцького міськрайонного суду водію призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
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