СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників

СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників
Зранку в середу, 4 листопада, НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби СБУ.

"Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду", - йдеться у заяві.

В СБУ наголосили, що виступають за об'єктивне та неупереджене розслідування і додали, що сприяють процесуальним діям.

Нагадаємо, сьогодні зранку НАБУ повідомило про проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

У бюро заявили, що один з високопосадовців СБУ погрожував застосувати вогнепальну зброю і не допускав детективів до місця слідчих дій. Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.

НАБУ і САП викрили організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів для безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до злочинної діяльності залучили чинних високопосадовців СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

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Теги: СБУ, обшуки
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