СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників





Про це повідомляє



"Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду", - йдеться у заяві.



В СБУ наголосили, що виступають за об'єктивне та неупереджене розслідування і додали, що сприяють процесуальним діям.



Нагадаємо, сьогодні зранку НАБУ повідомило про проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.



У бюро заявили, що один з високопосадовців СБУ погрожував застосувати вогнепальну зброю і не допускав детективів до місця слідчих дій. Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.



НАБУ і САП викрили організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів для безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.



За даними слідства, до злочинної діяльності залучили чинних високопосадовців СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку в середу, 4 листопада, НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби СБУ."Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду", - йдеться у заяві.В СБУ наголосили, що виступають за об'єктивне та неупереджене розслідування і додали, що сприяють процесуальним діям.Нагадаємо, сьогодні зранку НАБУ повідомило про проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.У бюро заявили, що один з високопосадовців СБУ погрожував застосувати вогнепальну зброю і не допускав детективів до місця слідчих дій. Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.НАБУ і САП викрили організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів для безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.За даними слідства, до злочинної діяльності залучили чинних високопосадовців СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

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