Росія накопичила до 700 балістичних ракет і декілька тисяч крилатих ракет





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Росія зберігає значні запаси далекобійного ракетного озброєння і продовжує нарощувати темпи його виробництва попри міжнародні санкції.



Станом на жовтень 2026 року резерви РФ становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.



Наявні потужності російського військово-промислового комплексу дають змогу виготовляти сумарно понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. З них до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.



Зокрема поточні запаси ракет 9М723 "Іскандер-М" оцінюються приблизно у 115 одиниць. ВПК Росії виготовляє близько 65 таких ракет щомісяця, що відповідає плановим показникам. Паралельно триває розробка модернізованого ракетного комплексу із прогнозованою дальністю ураження 550-700 км.



Запаси ракет РМ-48У до ЗРК С-400 оцінюються на рівні до 400 одиниць. Щомісяця російські підприємства виготовляють близько 40 нових ракет цього типу.



Також Росія накопичила значний арсенал протикорабельних ракет 3М55 "Онікс", зокрема модернізовані версії. Їх сукупні запаси перевищують 600 одиниць. Для підвищення ефективності застосування проти наземних цілей ракети отримали потужнішу бойову частину та збільшену дальність польоту. За сім місяців виготовлено понад 55 таких ракет.



Загальний запас ракет 3М22 "Циркон" перевищує 120 одиниць. Водночас темпи їх виробництва в Росії залишаються відносно невисокими: за сім місяців 2026 року виготовлено понад 30 одиниць.



Виробництво ракет Х-47М2 "Кинджал" тимчасово призупинено через проблеми з точністю. Наявні виробничі потужності росіяни переорієнтували на виготовлення іншого балістичного озброєння.



Крилаті ракети Х-101 залишаються одним із основних засобів для масованих ракетних ударів РФ. Щомісячний план їх виробництва перевищує 80 одиниць, а фактичні обсяги випуску на окремих підприємствах перевищують заплановані показники.



Водночас у ракетах фіксують технічні дефекти, зокрема проблеми зі сходженням з авіаційних носіїв. Через це окремі партії повертають на заводи для усунення несправностей.



Запаси крилатих ракет 3М14 "Калібр" становлять понад 450 одиниць. Щомісячні темпи їх виробництва - близько 29 ракет. Наразі РФ спрямовує значну частину цих ракет до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів.



У жовтні росіяни запустили по Україні майже 360 боєприпасів типу "Бандероль" і "Дань-Т", а також понад 4,7 тисячі звичайних дронів та більше 4 тисячі реактивних БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на жовтень Росія накопичила до 700 балістичних ракет і декілька тисяч крилатих ракет.Як передає Укрінформ , про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Фейсбуці.Росія зберігає значні запаси далекобійного ракетного озброєння і продовжує нарощувати темпи його виробництва попри міжнародні санкції.Станом на жовтень 2026 року резерви РФ становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.Наявні потужності російського військово-промислового комплексу дають змогу виготовляти сумарно понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. З них до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.Зокрема поточні запаси ракет 9М723 "Іскандер-М" оцінюються приблизно у 115 одиниць. ВПК Росії виготовляє близько 65 таких ракет щомісяця, що відповідає плановим показникам. Паралельно триває розробка модернізованого ракетного комплексу із прогнозованою дальністю ураження 550-700 км.Запаси ракет РМ-48У до ЗРК С-400 оцінюються на рівні до 400 одиниць. Щомісяця російські підприємства виготовляють близько 40 нових ракет цього типу.Також Росія накопичила значний арсенал протикорабельних ракет 3М55 "Онікс", зокрема модернізовані версії. Їх сукупні запаси перевищують 600 одиниць. Для підвищення ефективності застосування проти наземних цілей ракети отримали потужнішу бойову частину та збільшену дальність польоту. За сім місяців виготовлено понад 55 таких ракет.Загальний запас ракет 3М22 "Циркон" перевищує 120 одиниць. Водночас темпи їх виробництва в Росії залишаються відносно невисокими: за сім місяців 2026 року виготовлено понад 30 одиниць.Виробництво ракет Х-47М2 "Кинджал" тимчасово призупинено через проблеми з точністю. Наявні виробничі потужності росіяни переорієнтували на виготовлення іншого балістичного озброєння.Крилаті ракети Х-101 залишаються одним із основних засобів для масованих ракетних ударів РФ. Щомісячний план їх виробництва перевищує 80 одиниць, а фактичні обсяги випуску на окремих підприємствах перевищують заплановані показники.Водночас у ракетах фіксують технічні дефекти, зокрема проблеми зі сходженням з авіаційних носіїв. Через це окремі партії повертають на заводи для усунення несправностей.Запаси крилатих ракет 3М14 "Калібр" становлять понад 450 одиниць. Щомісячні темпи їх виробництва - близько 29 ракет. Наразі РФ спрямовує значну частину цих ракет до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів.У жовтні росіяни запустили по Україні майже 360 боєприпасів типу "Бандероль" і "Дань-Т", а також понад 4,7 тисячі звичайних дронів та більше 4 тисячі реактивних БПЛА.

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