Через атаку Росії у значній частині Волині зникло світло: зараз усі абоненти - з електропостачанням, - ОВА
Сьогодні, 10:22
Упродовж останньої доби ворог активно атакував енергосистему нашої держави. Ворожі безпілотники були спрямовані й на нашу область.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Зокрема атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі.
Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області.
Станом на ранок ситуація під контролем - населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням", - зазначив виконувач обов'язків голови Волинської ОВА Роман Романюк.
Нагадаємо, що у місті Ковель 3 листопада через влучання російського реактивного базпілотника «Герань» в об'єкт інфраструктури, було відсутнє електропостачання.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Зокрема атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі.
Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області.
Станом на ранок ситуація під контролем - населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням", - зазначив виконувач обов'язків голови Волинської ОВА Роман Романюк.
Нагадаємо, що у місті Ковель 3 листопада через влучання російського реактивного базпілотника «Герань» в об'єкт інфраструктури, було відсутнє електропостачання.
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