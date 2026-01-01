Через атаку Росії у значній частині Волині зникло світло: зараз усі абоненти - з електропостачанням, - ОВА

Через атаку Росії у значній частині Волині зникло світло: зараз усі абоненти - з електропостачанням, - ОВА
Упродовж останньої доби ворог активно атакував енергосистему нашої держави. Ворожі безпілотники були спрямовані й на нашу область.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Зокрема атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі.

Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області.

Станом на ранок ситуація під контролем - населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням", - зазначив виконувач обов'язків голови Волинської ОВА Роман Романюк.

Нагадаємо, що у місті Ковель 3 листопада через влучання російського реактивного базпілотника «Герань» в об'єкт інфраструктури, було відсутнє електропостачання.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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