У Ковелі через влучання російської «Герані» немає світла
Сьогодні, 22:31
У місті Ковель через влучання російського реактивного базпілотника «Герань» в об'єкт інфраструктури, відсутнє електропостачання.
Про це написав Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"У результаті ворожої атаки маємо влучання в об’єкт інфраструктури. Наразі більшість споживачів міста залишаються без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати систему. КП «Ковельводоканал» переходить на резервні джерела живлення. Водопостачання наразі відновлене і подаватиметься до 23:15", - йдеться у дописі.
Також міський голова зазначив, що якщо централізоване електропостачання не буде відновлене, то 04.11.2026 року зранку вода буде подаватися з 06:00 до 09:00. Подальший графік підприємство оприлюднить на своїх офіційних ресурсах. Теплопостачання в оселі ковельчан наразі здійснюється у штатному режимі.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Стежте за офіційними повідомленнями.
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Про це написав Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"У результаті ворожої атаки маємо влучання в об’єкт інфраструктури. Наразі більшість споживачів міста залишаються без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати систему. КП «Ковельводоканал» переходить на резервні джерела живлення. Водопостачання наразі відновлене і подаватиметься до 23:15", - йдеться у дописі.
Також міський голова зазначив, що якщо централізоване електропостачання не буде відновлене, то 04.11.2026 року зранку вода буде подаватися з 06:00 до 09:00. Подальший графік підприємство оприлюднить на своїх офіційних ресурсах. Теплопостачання в оселі ковельчан наразі здійснюється у штатному режимі.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Стежте за офіційними повідомленнями.
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