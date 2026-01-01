Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада

Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковель вкотре пережив ворожу атаку. Містяни звертаються на "гарячу лінію" і повідомляють про пошкодження майна.

Про це повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка.

Найголовніше, зазначає міський голова, — минулося без постраждалих.

Знову зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури одного з підприємств та житловий сектор. Вже до обіду на «Гарячу лінію» надійшло 5 звернень від ковельчан. Вибуховою хвилею пошкоджено дерев’яні вікна у двох п’ятиповерхівках та гуртожитку. Працівники РЖКП №1 надають допомогу мешканцям у їх відновленні.
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада

Паралельно Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна продовжує працювати за зверненнями мешканців на місцях попереднього обстрілу, що стався 30 жовтня. Тоді у багатоквартирних житлових будинках також найбільше постраждали вікна. З ремонтом дерев’яних допомагають наші комунальні служби, щодо пластикових — заявники отримають грошову компенсацію з місцевого бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, війна, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині директора підприємства підозрюють у привласненні майже 1,7 мільйона гривень
Сьогодні, 21:39
Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині у середу, 4 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку попрощалися з воїном Василем Радчуком
Сьогодні, 19:08
У Луцьку відновили опалення в дитсадку і шести багатоповерхівках
Сьогодні, 18:15
Медіа
відео
1/8