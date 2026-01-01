Ковельчани заявляють про пошкодження майна через ворожу атаку 3 листопада
Сьогодні, 20:35
Ковель вкотре пережив ворожу атаку. Містяни звертаються на "гарячу лінію" і повідомляють про пошкодження майна.
Про це повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка.
Найголовніше, зазначає міський голова, — минулося без постраждалих.
Знову зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури одного з підприємств та житловий сектор. Вже до обіду на «Гарячу лінію» надійшло 5 звернень від ковельчан. Вибуховою хвилею пошкоджено дерев’яні вікна у двох п’ятиповерхівках та гуртожитку. Працівники РЖКП №1 надають допомогу мешканцям у їх відновленні.
Паралельно Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна продовжує працювати за зверненнями мешканців на місцях попереднього обстрілу, що стався 30 жовтня. Тоді у багатоквартирних житлових будинках також найбільше постраждали вікна. З ремонтом дерев’яних допомагають наші комунальні служби, щодо пластикових — заявники отримають грошову компенсацію з місцевого бюджету.
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Про це повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка.
Найголовніше, зазначає міський голова, — минулося без постраждалих.
Знову зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури одного з підприємств та житловий сектор. Вже до обіду на «Гарячу лінію» надійшло 5 звернень від ковельчан. Вибуховою хвилею пошкоджено дерев’яні вікна у двох п’ятиповерхівках та гуртожитку. Працівники РЖКП №1 надають допомогу мешканцям у їх відновленні.
Паралельно Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень (руйнувань) об’єктів нерухомого майна продовжує працювати за зверненнями мешканців на місцях попереднього обстрілу, що стався 30 жовтня. Тоді у багатоквартирних житлових будинках також найбільше постраждали вікна. З ремонтом дерев’яних допомагають наші комунальні служби, щодо пластикових — заявники отримають грошову компенсацію з місцевого бюджету.
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