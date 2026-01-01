На Волині директора підприємства підозрюють у привласненні майже 1,7 мільйона гривень

Директора волинського підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів на суму майже 1,7 мільйона гривень.Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директору одного з волинських підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).За даними слідства, посадовець забезпечив укладення договору про постачання підприємством упродовж 2023–2025 років теплової енергії в один із закладів професійної освіти області.У договір були закладені умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1,7 мільйона гривень.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.