Якою буде погода на Волині у середу, 4 листопада

Якою буде погода на Волині у середу, 4 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 4 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 4 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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