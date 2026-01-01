У Луцьку відновили опалення в дитсадку і шести багатоповерхівках





Також послугу відновили в дитсадку №3 на проспекті Молоді 10б, повідомив секретар міськради Андрій Разумовський.



Теплоносій подається до житлових будинків на вулицях Відродження, 51, 53, 53а, 55 та Соборності, 1, 1а.



Як розповів у коментарі Антон Безносиков, опалення у шести будинках і в дистадку №3 не було через витік на внутрішньобудинковій мережі за адресою Відродження, 55.



Загалом від початку опалювального сезону 2026/2027 у Луцьку зафіксували 9 аварійних ситуацій, додав речник. Над їх ліквідацією працюють усі 5 аварійних бригад підприємства. Роботи тривають.



Довідково: Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» подає тепло у 742 будинки і обслуговує орієнтовно 125 тисяч споживачів. У місті діють 43 котельні.



14 жовтня члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення, що опалювальний сезон 2026/2027 почнеться в громаді після зниження середньодобової температури до +8 °C або нижче протягом трьох діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 листопада у шести будинках на проспекті Відродження та вулиці Соборності у Луцьку почали подавати тепло, якого не було від початку опалювального сезону.Також послугу відновили в дитсадку №3 на проспекті Молоді 10б, повідомив секретар міськрадиТеплоносій подається до житлових будинків на вулицях Відродження, 51, 53, 53а, 55 та Соборності, 1, 1а.Як розповів у коментарі Суспільному речник комунального підприємства «Луцьктепло», опалення у шести будинках і в дистадку №3 не було через витік на внутрішньобудинковій мережі за адресою Відродження, 55.Загалом від початку опалювального сезону 2026/2027 у Луцьку зафіксували 9 аварійних ситуацій, додав речник. Над їх ліквідацією працюють усі 5 аварійних бригад підприємства. Роботи тривають.Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» подає тепло у 742 будинки і обслуговує орієнтовно 125 тисяч споживачів. У місті діють 43 котельні.14 жовтня члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення, що опалювальний сезон 2026/2027 почнеться в громаді після зниження середньодобової температури до +8 °C або нижче протягом трьох діб.

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