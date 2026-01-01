Затримали 30-річного лучанина, який на вулиці Липинського п'ять разів вдарив ножем чоловіка

з ножем напав на волинянина.



Про це



Після зухвалого нападу фігурант намагався переховатися від правоохоронців, змінюючи місця перебування. До його розшуку залучили кілька підрозділів поліції, які встановили маршрут пересування чоловіка та затримали його.



Подія трапилася 1 листопада, близько 20 години, на вулиці Липинського у Луцьку. Чоловік під’їхав до тераси одного із закладів громадського харчування та напав на 28-річного волинянина. Завдавши потерпілому п’ять ножових поранень у тулуб, зловмисник втік.



Над розкриттям злочину працювали оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області, працівники відділу кримінального аналізу, співробітники відділу кримінальної поліції та слідчі Луцького районного управління поліції та інші підрозділи.



Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили особу нападника та відтворили маршрут його пересування після злочину.



З’ясували, що спочатку зловмисник переховувався в одному із сіл Волинської області, а згодом виїхав на Рівненщину. Однак спроби уникнути відповідальності виявилися марними.



Близько 2-ї години ночі поліцейські зупинили автомобіль, який повертався на Волинь. За наявною інформацією, у ньому перебував розшукуваний нападник. За кермом була жінка, а самого фігуранта правоохоронці виявили у багажнику транспортного засобу.



Це 30-річний житель Луцька, раніше неодноразово судимий за злочини проти життя та здоров’я, власності й громадського порядку.



Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За процесуального керівництва прокуратури слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть перед судом про тримання під вартою без права внесення застави.



Досудове розслідування триває.





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