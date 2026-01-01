У Луцьку на Липинського невідомий вдарив ножем 28-річного чоловіка: нападник втік





Як розповіли



По приїзду парамедики виявили пораненого чоловіка.



У 28-річного потерпілого виявили колото-різані рани задньої поверхні грудної клітки зліва.



Його швидкою доставили на госпіталізацію у медичний заклад.



Зі слів очевидців, нападник втік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 1 листопада, у Луцьку на вулиці Липинського невідома особа нанесла ножові поранення 28-річному чоловіку.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 20:09.По приїзду парамедики виявили пораненого чоловіка.У 28-річного потерпілого виявили колото-різані рани задньої поверхні грудної клітки зліва.Його швидкою доставили на госпіталізацію у медичний заклад.Зі слів очевидців, нападник втік.

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