У Луцьку на Липинського невідомий вдарив ножем 28-річного чоловіка: нападник втік

У Луцьку на Липинського невідомий вдарив ножем 28-річного чоловіка: нападник втік
Учора, 1 листопада, у Луцьку на вулиці Липинського невідома особа нанесла ножові поранення 28-річному чоловіку.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 20:09.

По приїзду парамедики виявили пораненого чоловіка.

У 28-річного потерпілого виявили колото-різані рани задньої поверхні грудної клітки зліва.

Його швидкою доставили на госпіталізацію у медичний заклад.

Зі слів очевидців, нападник втік.

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Теги: Луцьк, напад, ніж
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