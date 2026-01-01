У Луцьку на Липинського невідомий вдарив ножем 28-річного чоловіка: нападник втік
Сьогодні, 14:33
Учора, 1 листопада, у Луцьку на вулиці Липинського невідома особа нанесла ножові поранення 28-річному чоловіку.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 20:09.
По приїзду парамедики виявили пораненого чоловіка.
У 28-річного потерпілого виявили колото-різані рани задньої поверхні грудної клітки зліва.
Його швидкою доставили на госпіталізацію у медичний заклад.
Зі слів очевидців, нападник втік.
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Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 20:09.
По приїзду парамедики виявили пораненого чоловіка.
У 28-річного потерпілого виявили колото-різані рани задньої поверхні грудної клітки зліва.
Його швидкою доставили на госпіталізацію у медичний заклад.
Зі слів очевидців, нападник втік.
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