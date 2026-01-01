Розслідування щодо Кравченка завершили: в Офісі генпрокурора розповіли деталі

Руслана Кравченка.



Про результати службового розслідування розповів в.о. генпрокурора Антон Ковальський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент



«Службове розслідування закінчене. Було встановлено порушення - він підписав наказ, який сам зробив... І використав безпідставно запрошення до іноземної держави для виїзду за кордон»,- зазначив Ковальський.



«Службове розслідування встановило порушення відомчих інструкцій. По суті, він вчинив дисциплінарний проступок, за який його необхідно було звільнити, але у мене не було бажання чекати висновків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а звільнив його, коли від нього надійшла заява на звільнення», – додав в. о. генпрокурора.



Ковальський розповів, що у межах службового розслідування було з’ясовано, що Кравченко не використав службове авто для виїзду за кордон, а також заздалегідь написав заяву про відмову від державної охорони.



За даними в. о. генпрокурора, у п’ятницю, 4 вересня, Кравченко запросив до себе начальницю Управління державної охорони Офісу генпрокурора і попросив у неї печатку ОГП, яка має зберігатися у цієї посадовиці. Печатку Кравченко залишив собі на вихідні. У суботу, 5 вересня, Кравченко перебував на робочому місці. Також він був в ОГП у неділю, 6 вересня. Службове розслідування дійшло висновку, що Кравченко написав і надрукував наказ про своє відрядження сам, а тоді підписав його і завірив печаткою ОГП. Для виїзду за кордон колишній генпрокурор використав запит на прийняття участі у засіданні ПАРЄ.



Ковальський припустив, що Кравченко спланував це іще у п’ятницю, коли взяв на вихідні печатку ОГП.



У понеділок, 7 вересня, співробітники знайшли у кабінеті Кравченка гербову печатку ОГП і конверт, у якому був наказ про його відрядження. Кадровий департамент зареєстрував цей наказ, оскільки тоді не було відомо, що Кравченко не повернеться до України.



Відповідаючи за запитання журналістів, чи є підстави для порушення відносно Кравченка кримінальної справи, Ковальський зазначив, що НАБУ і САП розслідують справу «Карфаген» про «дахування» діяльності колцентрів, і якщо будуть встановлені факти порушення Кравченком законодавства, то йому буде оголошена підозра.



Нагадаємо, що 4 вересня НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.



За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив угруповання у середині 2025 року, залучивши до нього чинних прокурорів та наближених до нього осіб. Учасники вимагали хабарі за безперешкодну роботу тіньових колцентрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян, стверджують у НАБУ.



6 вересня тодішній генпрокурор Кравченко оприлюднив заяву, у якій стверджував, що не має стосунку до прикриття незаконних колцентрів. Кравченко заявив, що відсторонив від виконання службових повноважень працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення.



Пізно ввечері 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.



Президент 15 вересня звільнив Кравченка з посади генерального прокурора, раніше відповідне рішення погодила Верховна Рада.



Перед голосуванням у парламенті за відставку генпрокурора Кравченко виїхав у відрядження за кордон. У п’ятницю, 18 вересня, сплив термін відрядження, а у понеділок, 21 вересня, він не повернувся на роботу, хоча формально Кравченко залишався у штаті ОГП.



Згодом в ОГП повідомили, що Кравченко надіслав заяву про звільнення з органів прокуратури.



За даними ЗМІ, наразі він перебуває в Австрії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс генпрокурора закінчив проведення службового розслідування стосовно обставин виїзду за кордон ексгенпрокурораПро результати службового розслідування розповів в.о. генпрокурорапід час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Укрінформу «Службове розслідування закінчене. Було встановлено порушення - він підписав наказ, який сам зробив... І використав безпідставно запрошення до іноземної держави для виїзду за кордон»,- зазначив Ковальський.«Службове розслідування встановило порушення відомчих інструкцій. По суті, він вчинив дисциплінарний проступок, за який його необхідно було звільнити, але у мене не було бажання чекати висновків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а звільнив його, коли від нього надійшла заява на звільнення», – додав в. о. генпрокурора.Ковальський розповів, що у межах службового розслідування було з’ясовано, що Кравченко не використав службове авто для виїзду за кордон, а також заздалегідь написав заяву про відмову від державної охорони.За даними в. о. генпрокурора, у п’ятницю, 4 вересня, Кравченко запросив до себе начальницю Управління державної охорони Офісу генпрокурора і попросив у неї печатку ОГП, яка має зберігатися у цієї посадовиці. Печатку Кравченко залишив собі на вихідні. У суботу, 5 вересня, Кравченко перебував на робочому місці. Також він був в ОГП у неділю, 6 вересня. Службове розслідування дійшло висновку, що Кравченко написав і надрукував наказ про своє відрядження сам, а тоді підписав його і завірив печаткою ОГП. Для виїзду за кордон колишній генпрокурор використав запит на прийняття участі у засіданні ПАРЄ.Ковальський припустив, що Кравченко спланував це іще у п’ятницю, коли взяв на вихідні печатку ОГП.У понеділок, 7 вересня, співробітники знайшли у кабінеті Кравченка гербову печатку ОГП і конверт, у якому був наказ про його відрядження. Кадровий департамент зареєстрував цей наказ, оскільки тоді не було відомо, що Кравченко не повернеться до України.Відповідаючи за запитання журналістів, чи є підстави для порушення відносно Кравченка кримінальної справи, Ковальський зазначив, що НАБУ і САП розслідують справу «Карфаген» про «дахування» діяльності колцентрів, і якщо будуть встановлені факти порушення Кравченком законодавства, то йому буде оголошена підозра.Нагадаємо, що 4 вересня НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив угруповання у середині 2025 року, залучивши до нього чинних прокурорів та наближених до нього осіб. Учасники вимагали хабарі за безперешкодну роботу тіньових колцентрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян, стверджують у НАБУ.6 вересня тодішній генпрокурор Кравченко оприлюднив заяву, у якій стверджував, що не має стосунку до прикриття незаконних колцентрів. Кравченко заявив, що відсторонив від виконання службових повноважень працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення.Пізно ввечері 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.Президент 15 вересня звільнив Кравченка з посади генерального прокурора, раніше відповідне рішення погодила Верховна Рада.Перед голосуванням у парламенті завиїхав у відрядження за кордон. У п’ятницю, 18 вересня, сплив термін відрядження, а у понеділок, 21 вересня, він не повернувся на роботу, хоча формально Кравченко залишався у штаті ОГП.Згодом в ОГП повідомили, що Кравченко надіслав заяву про звільнення з органів прокуратури.За даними ЗМІ, наразі він перебуває в Австрії.

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