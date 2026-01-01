Понад 4800 російських дронів збила українська ППО у жовтні





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає



Що відомо



Упродовж жовтня 2026 року противник задіяв загалом 6473 БпЛА типів "Шахед-131/136" та "Шахед-238". У російській кодифікації – "Герань-1/2/3/4/5".



Зазначається, що Сили оборони України знищили 4859 із них.



Для цього наполегливо працюють українська винищувальна та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, оператори безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.



Ефективність збиття



У генштабі зауважили, що ефективність протидії реактивним ударним дронам типу "Шахед" за минулий місяць становила 66 відсотків, звичайні "Шахеди" наша ППО знешкоджує ще краще – 89 відсотків.



"Це вагомий результат, особливо з огляду на масштаби російських повітряних атак та їх ускладнення: зміну маршрутів і висот польотів, комбінування ударних дронів із хибними цілями, ракетними ударами тощо", - зазначили в Генштабі.



Водночас нагадується навіть ефективна робота української ППО не усуває загрози цілком. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



Потреба в балістиці



Значним викликом залишається протидія балістиці, яку ворог у жовтні активно задіював для ураження об’єктів цивільної інфраструктури України.



Сили оборони України потребують більше дієвих засобів протидії російським балістичним ракетам, водночас продовжують інтегрувати й посилювати багаторівневу систему ППО, впроваджувати нові підходи до виявлення і знешкодження повітряних загроз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інтенсивні повітряні атаки на Україну з боку РФ тривають. Ворог намагається уразити критичну інфраструктуру й тероризує цивільне населення, застосовуючи різні типи дронів.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ Упродовж жовтня 2026 року противник задіяв загалом 6473 БпЛА типів "Шахед-131/136" та "Шахед-238". У російській кодифікації – "Герань-1/2/3/4/5".Зазначається, що Сили оборони України знищили 4859 із них.Для цього наполегливо працюють українська винищувальна та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, оператори безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.У генштабі зауважили, що ефективність протидії реактивним ударним дронам типу "Шахед" за минулий місяць становила 66 відсотків, звичайні "Шахеди" наша ППО знешкоджує ще краще – 89 відсотків."Це вагомий результат, особливо з огляду на масштаби російських повітряних атак та їх ускладнення: зміну маршрутів і висот польотів, комбінування ударних дронів із хибними цілями, ракетними ударами тощо", - зазначили в Генштабі.Водночас нагадується навіть ефективна робота української ППО не усуває загрози цілком. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.Значним викликом залишається протидія балістиці, яку ворог у жовтні активно задіював для ураження об’єктів цивільної інфраструктури України.Сили оборони України потребують більше дієвих засобів протидії російським балістичним ракетам, водночас продовжують інтегрувати й посилювати багаторівневу систему ППО, впроваджувати нові підходи до виявлення і знешкодження повітряних загроз.

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