У Луцьку через пориви без тепла - 22 житлові будинки
Сьогодні, 17:17
29 жовтня систему централізованого теплопостачання Луцька було переведено з літнього режиму роботи на зимовий, а станом на 30 жовтня опалення було подано до переважної більшості закладів соціальної сфери.
Про це повідомили у Державному комунальному підприємтсві «Луцьктепло».
"Тоді через витік на зовнішній тепловій мережі не вдалося подати опалення до шкіл № 10 та № 19, проте станом на сьогодні аварійну ситуацію вже усунуто.
Також розпочалося підключення опалення в житлових будинках. На жаль, через витоки на теплових мережах відновити опалення у 22 житлових будинках поки не вдалося. Тривають роботи з пошуку та ліквідації витоків, до яких залучено п’ять ремонтних бригад. Більшість аварійних ситуацій заплановано ліквідувати впродовж тижня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі опалення подано для 96% житлових будинків.
Про хід відновлення опалення інформуватимуть додатково.
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Про це повідомили у Державному комунальному підприємтсві «Луцьктепло».
"Тоді через витік на зовнішній тепловій мережі не вдалося подати опалення до шкіл № 10 та № 19, проте станом на сьогодні аварійну ситуацію вже усунуто.
Також розпочалося підключення опалення в житлових будинках. На жаль, через витоки на теплових мережах відновити опалення у 22 житлових будинках поки не вдалося. Тривають роботи з пошуку та ліквідації витоків, до яких залучено п’ять ремонтних бригад. Більшість аварійних ситуацій заплановано ліквідувати впродовж тижня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі опалення подано для 96% житлових будинків.
Про хід відновлення опалення інформуватимуть додатково.
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