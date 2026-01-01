У Луцьку через пориви без тепла - 22 житлові будинки





Про це



"Тоді через витік на зовнішній тепловій мережі не вдалося подати опалення до шкіл № 10 та № 19, проте станом на сьогодні аварійну ситуацію вже усунуто.



Також розпочалося підключення опалення в житлових будинках. На жаль, через витоки на теплових мережах відновити опалення у 22 житлових будинках поки не вдалося. Тривають роботи з пошуку та ліквідації витоків, до яких залучено п’ять ремонтних бригад. Більшість аварійних ситуацій заплановано ліквідувати впродовж тижня", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі опалення подано для 96% житлових будинків.



Про хід відновлення опалення інформуватимуть додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 жовтня систему централізованого теплопостачання Луцька було переведено з літнього режиму роботи на зимовий, а станом на 30 жовтня опалення було подано до переважної більшості закладів соціальної сфери.Про це повідомили у Державному комунальному підприємтсві «Луцьктепло»."Тоді через витік на зовнішній тепловій мережі не вдалося подати опалення до шкіл № 10 та № 19, проте станом на сьогодні аварійну ситуацію вже усунуто.Також розпочалося підключення опалення в житлових будинках. На жаль, через витоки на теплових мережах відновити опалення у 22 житлових будинках поки не вдалося. Тривають роботи з пошуку та ліквідації витоків, до яких залучено п’ять ремонтних бригад. Більшість аварійних ситуацій заплановано ліквідувати впродовж тижня", - йдеться в повідомленні.Як зазначається, наразі опалення подано для 96% житлових будинків.Про хід відновлення опалення інформуватимуть додатково.

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