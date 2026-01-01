Не має мільйонів на заставу: ексзаступниця голови Волинської ОДА Мирослава Якимчук залишається в СІЗО

ОДА Мирославі Якимчук, яку



Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2026 року,



Скільки Якимчук має заплатити за свободу?

Під час засідання прокурор просила продовжити Мирославі Якимчук тримання під вартою та залишити заставу на рівні 1 500 прожиткових мінімумів (4,9 мільйона гривень). Натомість адвокат наполягав, що така сума не відповідає майновому становищу його підзахисної.



Зі слів захисника, Якимчук уже тривалий час перебуває в СІЗО, за цей період її здоров'я погіршилося. Крім того, у неї є хвора мати, яка потребує догляду. Адвокат також наголошував, що обвинувачена не має близьких родичів чи інших людей, які могли б внести за неї таку заставу.



Сама Якимчук запевняла суд, що не збирається переховуватися чи виїжджати з України. Вона також просила врахувати її фінансовий стан та безпекову ситуацію в Київському СІЗО, яке розташоване в районі, що зазнає російських обстрілів.



Однак суд вирішив, що цих аргументів недостатньо для звільнення з-під варти. Судді вказали на ризики втечі, впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню. Зокрема, частину свідків у справі ще не допитали.



Не переконали суд і аргументи про небезпеку обстрілів. В ухвалі зазначили, що воєнні ризики стосуються всіх громадян України й не можуть самі собою бути підставою для звільнення з-під варти людини, яку обвинувачують у тяжких та особливо тяжких злочинах.



У підсумку суд залишив Якимчук під вартою до 29 листопада 2026 року, але зменшив можливу заставу. Тепер для виходу із СІЗО їй потрібно знайти 4,3 мільйона гривень.



Якщо гроші все ж знайдуться, Якимчук зможе вийти на волю, але з низкою обмежень: не залишати населений пункт без дозволу суду, не спілкуватися зі свідками поза судовим процесом, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.



У чому звинувачують колишню посадовицю?

Нагадаємо, Юрій Погуляйко.



За версією слідства,



Загалом правоохоронці підрахували, що з 2022 року учасники групи могли незаконно переправити за кордон понад сотню військовозобов'язаних.



Якимчук інкримінують створення злочинної спільноти, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, незаконне переправлення людей через державний кордон та використання підроблених документів. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній заступниці голови Волинської, яку звинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон , знову продовжили тримання під вартою. Захист просив суд відпустити ексчиновницю під домашній арешт або зменшити розмір застави, оскільки вона не має достатніх доходів чи заможних родичів, які могли б внести за неї мільйони гривень. Однак суд залишив Якимчук у СІЗО, хоча й зменшив суму застави.Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2026 року, пише Конкурент.Під час засідання прокурор просила продовжити Мирославі Якимчук тримання під вартою та залишити заставу на рівні 1 500 прожиткових мінімумів (4,9 мільйона гривень). Натомість адвокат наполягав, що така сума не відповідає майновому становищу його підзахисної.Зі слів захисника, Якимчук уже тривалий час перебуває в СІЗО, за цей період її здоров'я погіршилося. Крім того, у неї є хвора мати, яка потребує догляду. Адвокат також наголошував, що обвинувачена не має близьких родичів чи інших людей, які могли б внести за неї таку заставу.Сама Якимчук запевняла суд, що не збирається переховуватися чи виїжджати з України. Вона також просила врахувати її фінансовий стан та безпекову ситуацію в Київському СІЗО, яке розташоване в районі, що зазнає російських обстрілів.Однак суд вирішив, що цих аргументів недостатньо для звільнення з-під варти. Судді вказали на ризики втечі, впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню. Зокрема, частину свідків у справі ще не допитали.Не переконали суд і аргументи про небезпеку обстрілів. В ухвалі зазначили, що воєнні ризики стосуються всіх громадян України й не можуть самі собою бути підставою для звільнення з-під варти людини, яку обвинувачують у тяжких та особливо тяжких злочинах.У підсумку суд залишив Якимчук під вартою до 29 листопада 2026 року, але зменшив можливу заставу. ТеперЯкщо гроші все ж знайдуться, Якимчук зможе вийти на волю, але з низкою обмежень: не залишати населений пункт без дозволу суду, не спілкуватися зі свідками поза судовим процесом, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.Нагадаємо, Мирославу Якимчук затримали у вересні 2024 року . На той момент вона вже нібито як кілька днів не обіймала посаду заступниці голови Волинської ОДА, яку ще тоді очолювавЗа версією слідства, Якимчук організувала схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон . Їх оформлювали водіями міжнародних рейсів, які нібито перевозили гуманітарні вантажі. Для цього використовували благодійний фонд та вносили дані чоловіків до системи «Шлях». Ціна такого виїзду, за даними правоохоронців, сягала 5 тисяч доларів з людини. До схеми, як вважає слідство, залучили ще сімох спільників.Загалом правоохоронці підрахували, що з 2022 року учасники групи могли незаконно переправити за кордон понад сотню військовозобов'язаних.Якимчук інкримінують створення злочинної спільноти, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, незаконне переправлення людей через державний кордон та використання підроблених документів. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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