У Луцьку завтра прощатимуться з воїном Василем Радчуком
Сьогодні, 19:05
У вівторок, 3 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону захисника України Василя Радчука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору.
Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Василя Радчука в останню дорогу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Василя Васильовича. Розділяємо біль непоправної втрати.
Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Довідково:
Василь Васильович Радчук народився 12 листопада 1971 року в селі Козлиничі Маневицького району. Загинув 26 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Хатнє Куп'янського району Харківської області.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору.
Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Василя Радчука в останню дорогу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Василя Васильовича. Розділяємо біль непоправної втрати.
Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Довідково:
Василь Васильович Радчук народився 12 листопада 1971 року в селі Козлиничі Маневицького району. Загинув 26 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Хатнє Куп'янського району Харківської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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