У Луцьку завтра прощатимуться з воїном Василем Радчуком

Василя Радчука.



Про це



О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору.



Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Василя Радчука в останню дорогу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Василя Васильовича. Розділяємо біль непоправної втрати.



Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Довідково:



Василь Васильович Радчук народився 12 листопада 1971 року в селі Козлиничі Маневицького району. Загинув 26 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Хатнє Куп'янського району Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 3 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону захисника УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору.Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Василя Радчука в останню дорогу.Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Василя Васильовича. Розділяємо біль непоправної втрати.Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.Василь Васильович Радчук народився 12 листопада 1971 року в селі Козлиничі Маневицького району. Загинув 26 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Хатнє Куп'янського району Харківської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію