У Луцьку завтра прощатимуться з воїном Василем Радчуком

У Луцьку завтра прощатимуться з воїном Василем Радчуком
У вівторок, 3 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону захисника України Василя Радчука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору.

Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Василя Радчука в останню дорогу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Василя Васильовича. Розділяємо біль непоправної втрати.

Честь і шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Довідково:

Василь Васильович Радчук народився 12 листопада 1971 року в селі Козлиничі Маневицького району. Загинув 26 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Хатнє Куп'янського району Харківської області.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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