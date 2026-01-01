Луцька громада - знову у скорботі: на Дніпропетровщині загинув воїн Олег Микульський

Олег Микульський, який добровільно став на захист України. Йому було 36 років.



Про це



Олег Олегович Микульський народився 8 червня 1990 року в Нововолинську. Навчався у школі № 7 та Нововолинському вищому професійному училищі.



Після одруження переїхав до дружини у Княгининок, де прожив багато років і працював на одному з місцевих підприємств.



На захист України Олег пішов добровольцем. Попри вмовляння рідних не вирушати на війну, свого рішення не змінив. Від початку повномасштабного вторгнення повторював: «Хто, як не ми». Хотів, щоб його син пишався батьком.



Колишня дружина захисника Анастасія згадує Олега як людину, яка дуже любила життя, була доброю, сміливою, працьовитою та завжди вчиняла по совісті. Він мав багато планів і мрій, які, на жаль, не встиг здійснити.



«Олег був життєлюбом. Мріяв мати свій ставок і облаштувати там зону відпочинку для людей. Був дуже добрим і совісним. Завжди всім допомагав. Був сміливим і відважним. Дуже любив свого сина, казав, що, якщо з ним щось станеться, син знатиме його героєм. Йому подобалася служба. Коли приїздив додому у відпустку, подумки був зі своїми побратимами, телефонував до хлопців і дуже переживав за них», – розповіла Анастасія.



Олег Микульський загинув 21 жовтня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби із захисту України в районі населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області.



Олег мав позитивний "Пірат". У складі вогневої групи відповідав за прикриття від дронів і аеророзвідки, збивши понад 20 ворожих БпЛА. У підрозділі облаштовував багато позицій.



У загиблого захисника залишився син.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Олега Микульського. Розділяємо біль непоправної втрати.



Вічна і світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада знову у скорботі. На війні загинув воїн, який добровільно став на захист України. Йому було 36 років.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Олег Олегович Микульський народився 8 червня 1990 року в Нововолинську. Навчався у школі № 7 та Нововолинському вищому професійному училищі.Після одруження переїхав до дружини у Княгининок, де прожив багато років і працював на одному з місцевих підприємств.На захист України Олег пішов добровольцем. Попри вмовляння рідних не вирушати на війну, свого рішення не змінив. Від початку повномасштабного вторгнення повторював: «Хто, як не ми». Хотів, щоб його син пишався батьком.Колишня дружина захисниказгадує Олега як людину, яка дуже любила життя, була доброю, сміливою, працьовитою та завжди вчиняла по совісті. Він мав багато планів і мрій, які, на жаль, не встиг здійснити.«Олег був життєлюбом. Мріяв мати свій ставок і облаштувати там зону відпочинку для людей. Був дуже добрим і совісним. Завжди всім допомагав. Був сміливим і відважним. Дуже любив свого сина, казав, що, якщо з ним щось станеться, син знатиме його героєм. Йому подобалася служба. Коли приїздив додому у відпустку, подумки був зі своїми побратимами, телефонував до хлопців і дуже переживав за них», – розповіла Анастасія.Олег Микульський загинув 21 жовтня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби із захисту України в районі населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області.Олег мав позитивний "Пірат". У складі вогневої групи відповідав за прикриття від дронів і аеророзвідки, збивши понад 20 ворожих БпЛА. У підрозділі облаштовував багато позицій.У загиблого захисника залишився син."Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Олега Микульського. Розділяємо біль непоправної втрати.Вічна і світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

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