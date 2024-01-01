Затримання ексзаступниці глави ОВА на Волині: подробиці від СБУ
Сьогодні, 13:32
Працівники СБУ затримали колишню заступницю голови Волинської ОВА, яка «заробляла» на ухилянтах.
Про це у фейсбуці інформує УСБУ Волині.
Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
За матеріалами справи, до організації оборудки причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації.
Під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.
Вартість такої «послуги» становила до 5 тис. американських доларів з одного клієнта.
Для реалізації «схеми» організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів.
У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за кордон як «волонтерам».
Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.
Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).
Зараз експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це у фейсбуці інформує УСБУ Волині.
Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
За матеріалами справи, до організації оборудки причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації.
Під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.
Вартість такої «послуги» становила до 5 тис. американських доларів з одного клієнта.
Для реалізації «схеми» організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів.
У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за кордон як «волонтерам».
Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.
Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).
Зараз експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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