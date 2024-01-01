Завтра на Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Осіпова
Сьогодні, 13:56
Сьогодні, 11 вересня, ввечері до Володимира на Волині прибуде місія "На щиті" з тілом полеглого 37-річного солдата Валерія Осіпова.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Прошу містян гідно провести в останню дорогу нашого земляка, долучившись завтра, 12 вересня, о 10:40 до коридору шани. Шлях скорботного кортежу пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова», - зазначив мер.
За його словами, чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Вічна йому пам'ять та шана!» - додав Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Прошу містян гідно провести в останню дорогу нашого земляка, долучившись завтра, 12 вересня, о 10:40 до коридору шани. Шлях скорботного кортежу пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова», - зазначив мер.
За його словами, чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Вічна йому пам'ять та шана!» - додав Ігор Пальонка.
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