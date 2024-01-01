Завтра на Волині проведуть в останню путь Героя Валерія Осіпова

тілом полеглого 37-річного солдата Валерія Осіпова.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



«Прошу містян гідно провести в останню дорогу нашого земляка, долучившись завтра, 12 вересня, о 10:40 до коридору шани. Шлях скорботного кортежу пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова», - зазначив мер.



За його словами, чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Вічна йому пам'ять та шана!» - додав Ігор Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 вересня, ввечері до Володимира на Волині прибуде місія "На щиті" з37-річного солдатаа.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«Прошу містян гідно провести в останню дорогу нашого земляка, долучившись завтра, 12 вересня, о 10:40 до коридору шани. Шлях скорботного кортежу пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова», - зазначив мер.За його словами, чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Вічна йому пам'ять та шана!» - додав Ігор Пальонка.

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