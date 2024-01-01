Війна обірвала життя двох Героїв із Луцька

До обласного центру Волині сьогодні, 11 вересня, надійшла скорботна звістка про загибель двох військовослужбовців.Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще дві втрати», - зазначив мер Луцька.Лучанин(22.05.1969 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія їдальні взводу забезпечення роти матеріального забезпечення батальйону. Він помер 21 грудня 2023 року у російському полоні не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.Лучанин(06.10.1975 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 відділення протитанкового взводу. Військовий загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.