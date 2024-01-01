Війна обірвала життя двох Героїв із Луцька
Сьогодні, 14:14
До обласного центру Волині сьогодні, 11 вересня, надійшла скорботна звістка про загибель двох військовослужбовців.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще дві втрати», - зазначив мер Луцька.
Лучанин Борисюк Борис Матвійович (22.05.1969 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія їдальні взводу забезпечення роти матеріального забезпечення батальйону. Він помер 21 грудня 2023 року у російському полоні не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.
Лучанин Шевчук Олександр Михайлович (06.10.1975 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 відділення протитанкового взводу. Військовий загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще дві втрати», - зазначив мер Луцька.
Лучанин Борисюк Борис Матвійович (22.05.1969 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія їдальні взводу забезпечення роти матеріального забезпечення батальйону. Він помер 21 грудня 2023 року у російському полоні не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.
Лучанин Шевчук Олександр Михайлович (06.10.1975 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 відділення протитанкового взводу. Військовий загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
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