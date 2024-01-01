11 кг наркотиків на майже сім мільйонів: волинські поліцейські затримали 26-річну організаторку наркоторговлі

Понад 11 кілограмів наркотиків на майже сім мільйонів гривень: волинські поліцейські ліквідували злочинне угруповання.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заключний етап щодо ліквідації наркосиндикату з міжрегіональними зв’язками провели 9 вересня, затримавши в Івано-Франківську 26-річну організаторку злочинного угрупування. При ній виявили та вилучили три кілограми особливо небезпечної психотропної речовини Альфа «PVP» та амфетамін – на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Ще понад півтора кілограми наркотиків вилучили наступного дня на Волині: фігуранти підготували їх для подальшого продажу.Заходи з реалізації проводили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області, з використанням сил та засобів оперативних служб і відділу кримінального аналізу, спільно зі слідчими волинської поліції, управлінням СБУ в області, за сприяння працівників управлінь боротьби з наркозлочинністю поліції Черкаської, Івано-Франківської, Львівської областей. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.Начальник управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській областірозповів, як діяв злочинний наркокартель.На початку року оперативники розпочали документування масштабної схеми з викриття осіб, причетних до торгівлі наркотиками: ділки забезпечували діяльність телеграм-каналу, через який продавали заборонені речовини у вигляді «закладок».Упродовж квітня-липня сімох учасників угрупування затримали.Троє з них – лучани віком 22, 24 та 26 років. Інші троє – з Львівщини, їм 26, 17 та 16 років. Таким чином, до незаконного промислу зловмисники залучили навіть неповнолітніх осіб.Ще одну співучасницю затримали в червні за інформацією волинських оперативників працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Чернівецькій області: їй 19 років, дівчина також була «закладчицею».Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили сотні закладок особливо небезпечної психотропної речовини Альфа «PVP», канабіс, амфетамін, електронні ваги, зіп-пакети, чорнові записи та інші речові докази.Усім фігурантам уже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи.Проводивши далі комплекс негласних слідчих дій, поліцейські з’ясували, що постачала наркосировину зловмисникам 26-річна мешканка Черкаської області. Фігурантка «працювала» не лише на Волині: вона розвозила оптовими партіями наркотики майже по всіх областях України. У подальшому таємно залишала наркосировину для безконтактного збуту іншими учасниками групи.За час діяльності злочинного наркокартелю вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень за цінами «чорного ринку». Серед цього - альфа «PVP», амфетамін, канабіс, таблетки екстезі тощо.Окрім того, 10 вересня волинські поліцейські вилучили ще понад півтора кілограми оптової партії наркотиків, які були залишені у визначених місцях майже в центрі Луцька для подальшої реалізації «клієнтам».Наразі протиправну діяльність злочинного угрупування з ознаками організованості, що діяло на міжрегіональному рівні, правоохоронці припинили.За процесуального керівництва прокуратури, організаторці вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.