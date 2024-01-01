Слідчі встановили маршрут ракети, якою росія вдарила по «Охматдиту», - СБУ

удару по лікарні "Охматдит".



Про це сказав заступник голови СБУ Сергій Наумюк під час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти», передає кореспондент



За словами Наумюка, удар по "Охматдиту" був завданий ракетою типу Х-101 із серійним номером 3152637961012. Її вироблено конструкторським бюро "Радуга" після 2021 року.



"Встановлено, що пуск ракети Х-101 відбувся о 9:15 на території Саратовської області РФ, на віддаленні від держкордону України, за 599 кілометрів, з літака Ту-95МС, який того ж дня о 6:30 піднявся з військового аеродрому поблизу населеного пункту Оленегорськ Мурманської області РФ", - зазначив він.



За словами заступника голови СБУ, ракета увійшла у повітряний простір України у районі Чернігівської області, долетівши до Конотопа, повернула праворуч, розвернулася і полетіла на Київ, де влучила у дитячу лікарню.



"Ця траєкторія польоту ракети свідчить про програмування ворогом, у цьому випадку - Головним обчислювальним центром Генштабу ЗС РФ, її політного завдання таким чином, щоб ракета могла максимально безпечно обійти українські системи ППО та влучити у задану ціль", - пояснив Наумюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі Служби безпеки України визначили маршрут ракети, яким Росія у липні завдалаПро це сказав заступник голови СБУпід час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти», передає кореспондент Укрінформу За словами Наумюка, удар по "Охматдиту" був завданий ракетою типу Х-101 із серійним номером 3152637961012. Її вироблено конструкторським бюро "Радуга" після 2021 року."Встановлено, що пуск ракети Х-101 відбувся о 9:15 на території Саратовської області РФ, на віддаленні від держкордону України, за 599 кілометрів, з літака Ту-95МС, який того ж дня о 6:30 піднявся з військового аеродрому поблизу населеного пункту Оленегорськ Мурманської області РФ", - зазначив він.За словами заступника голови СБУ, ракета увійшла у повітряний простір України у районі Чернігівської області, долетівши до Конотопа, повернула праворуч, розвернулася і полетіла на Київ, де влучила у дитячу лікарню."Ця траєкторія польоту ракети свідчить про програмування ворогом, у цьому випадку - Головним обчислювальним центром Генштабу ЗС РФ, її політного завдання таким чином, щоб ракета могла максимально безпечно обійти українські системи ППО та влучити у задану ціль", - пояснив Наумюк.

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