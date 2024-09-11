Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України

Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України.

Його слова цитує агентство Анадолу. Ердоган виступив під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи, пише LB.ua.

“Ердоган: Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права”, – повідомило агентство.

Нагадаємо, наразі у Києві проходить саміт Кримської платформи. Для участі в Кримській платформі до Києва прибули західні політики, зокрема голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл, президент Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Литви Евіка Сіліна.

Зазначимо, два роки тому Ердоган на саміті Кримської платформи також заявив, що Крим має повернутися до складу України. Туреччина вважає анексію півострова неконституційною та незаконною.

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Теги: Росія, війна
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