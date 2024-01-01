«На щиті» до рідного селища назавжди повернувся Герой з Волині Роман Нікітін

НІКІТІН Роман Олександрович.



Про це



Народився Роман Олександрович 20 травня 1977 року.



Загинув солдат НІКІТІН Роман Олександрович 1вересня 2024 року на полі бою поблизу н.п. Терни Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям.



Прощання з Героєм було велелюдним – колківчани, схиливши голови , зустрічали скорботний кортеж, який прослідував вулицями селища до рідної хати. Прощалися з воїном рідні, друзі, бойові побратими та щирою молитвою просили Господа про спокій душі Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.



Скорботна процесія прослідувала вулицями селища від рідного дому до церкви Євангельських Християн-Баптистів . Поховали Героя на місцевому кладовищі. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його подвиг.



Пам’ять про мужнього захисника житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Колки «На щиті» до рідного селища назавжди повернувся мужній захисник України – солдатПро це повідомили у Колківській громаді.Народився Роман Олександрович 20 травня 1977 року.Загинув солдат НІКІТІН Роман Олександрович 1вересня 2024 року на полі бою поблизу н.п. Терни Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям.Прощання з Героєм було велелюдним – колківчани, схиливши голови , зустрічали скорботний кортеж, який прослідував вулицями селища до рідної хати. Прощалися з воїном рідні, друзі, бойові побратими та щирою молитвою просили Господа про спокій душі Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.Скорботна процесія прослідувала вулицями селища від рідного дому до церкви Євангельських Християн-Баптистів . Поховали Героя на місцевому кладовищі. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його подвиг.Пам’ять про мужнього захисника житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків.

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