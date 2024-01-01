Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність»

Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Героя Андрія Міщука з Маневич посмертно відзначено орденом «За мужність».

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

У Маневицькій громаді відбулось вручення ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) родині загиблого захисника із селища Маневичі Міщука Андрія Віталійовича.

Героя відзначено державною нагородою України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Гранатометник десантно-штурмового відділення Андрій Міщук пішов на фронт відстоювати незалежність та суверенітет України на початку листопада минулого року. Воїн-захисник, воюючи з безжальним загарбником, мужньо боронив рубежі нашої країни. Відважний боєць загинув 20 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк і старший офіцер Першого відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Олександр Антонюк подякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку мамі Вірі Андріївні та родині.
Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність»

Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за рідну Вітчизну, за нашу свободу і незалежність!
Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність»

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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