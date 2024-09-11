Україна отримала дані про надання Іраном росії балістики від розвідки союзників
Сьогодні, 18:42
Україна отримала інформацію про надання Іраном балістичних ракет росіянам. Це така сама інформація, як була озвучена в медіа, але є подробиці щодо кількості.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на відкритті четвертого саміту Кримської платформи, пише LB.ua.
Про використання їх доказів поки що немає.
"Від партнерів. Я цю інформацію отримав на рівні розвідок від партнері. Але не можу поки що підтвердити щодо застосування відповідних ракет", – сказав він.
Про надання Іраном ракет росіянам повідомили в США. Тегеран це заперечує, так само, як заперечував надання ударних дронів.
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Про це президент Володимир Зеленський сказав на відкритті четвертого саміту Кримської платформи, пише LB.ua.
Про використання їх доказів поки що немає.
"Від партнерів. Я цю інформацію отримав на рівні розвідок від партнері. Але не можу поки що підтвердити щодо застосування відповідних ракет", – сказав він.
Про надання Іраном ракет росіянам повідомили в США. Тегеран це заперечує, так само, як заперечував надання ударних дронів.
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