Україна отримала дані про надання Іраном росії балістики від розвідки союзників

Україна отримала дані про надання Іраном росії балістики від розвідки союзників
Україна отримала інформацію про надання Іраном балістичних ракет росіянам. Це така сама інформація, як була озвучена в медіа, але є подробиці щодо кількості.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на відкритті четвертого саміту Кримської платформи, пише LB.ua.

Про використання їх доказів поки що немає.

"Від партнерів. Я цю інформацію отримав на рівні розвідок від партнері. Але не можу поки що підтвердити щодо застосування відповідних ракет", – сказав він.

Про надання Іраном ракет росіянам повідомили в США. Тегеран це заперечує, так само, як заперечував надання ударних дронів.

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Теги: Росія, війна
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