Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 вересня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

Волинська область

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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