Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°.
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