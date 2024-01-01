Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 вересня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію