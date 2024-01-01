На війні з окупантами загинув Герой з Волині Радислав Гузар

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Радислав Гузар
На війні з російськими окупантами загинув захисник з Нововолинської громади Радислав Гузар 2001 року народження.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Загиблий був мешканцем міста Нововолинськ.

Воїн загинув 7 вересня у Донецькій області.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Радислав Гузар


«Найщиріші співчуття сім’ї, близьким і побратимам. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у дописі Бориса Карпуса.

Інформацію щодо прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та про чину похорону повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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