На війні з окупантами загинув Герой з Волині Радислав Гузар

Радислав Гузар 2001 року народження.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Загиблий був мешканцем міста Нововолинськ.



Воїн загинув 7 вересня у Донецькій області.





«Найщиріші співчуття сім’ї, близьким і побратимам. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у дописі Бориса Карпуса.



Інформацію щодо прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та про чину похорону повідомимо згодом.

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