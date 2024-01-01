Чи відключатимуть світло на Волині 12 вересня: прогноз
Сьогодні, 21:45
В Україні обмеження на споживання електроенергії 12 вересня не передбачаються.
Про це повідомляє “Укренерго”.
Енергетики закликають громадян до ощадливого використання електричної енергії.
Зокрема, рекомендується уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на електромережу.
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Про це повідомляє “Укренерго”.
Енергетики закликають громадян до ощадливого використання електричної енергії.
Зокрема, рекомендується уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на електромережу.
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