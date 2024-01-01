Чи відключатимуть світло на Волині 12 вересня: прогноз

Чи відключатимуть світло на Волині 12 вересня: прогноз
В Україні обмеження на споживання електроенергії 12 вересня не передбачаються.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Енергетики закликають громадян до ощадливого використання електричної енергії.

Зокрема, рекомендується уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на електромережу.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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