Чи відключатимуть світло на Волині 12 вересня: прогноз





Про це повідомляє “Укренерго”.



Енергетики закликають громадян до ощадливого використання електричної енергії.



Зокрема, рекомендується уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на електромережу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні обмеження на споживання електроенергії 12 вересня не передбачаються.Про це повідомляє “Укренерго”.Енергетики закликають громадян до ощадливого використання електричної енергії.Зокрема, рекомендується уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів у період з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на електромережу.

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