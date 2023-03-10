Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи

Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи
Батьки школяра Рожищенського ліцею №1 поки не отримали жодного рішення комісії, яка проводить розслідування у навчальному закладі щодо неприємного інциденту.

Про це Район.Рожище розповіла мама дитини, яку вчителька не відпустила до туалету після чотирьох прохань.

За словами жінки, вчителька досі не вибачилась ні перед школярем, ні перед класом, ні перед батьками.

«При мені вона вибачалася перед директором, а він вже у мене перепрошував. Вчителька не визнає своєї провини, вона вважає, що вчинила правильно», – розповідає жінка.

Вона додає, що на час розслідування вчительку відсторонили від викладання у класі, де стався інцидент.

Мама працює з адвокатом і прагне справедливого покарання для педагогині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скандал, вчителька, школа, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Похолодання, дощі та тумани: прогноз волинських синоптиків на тиждень
Сьогодні, 22:48
Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи
Сьогодні, 22:14
Чи відключатимуть світло на Волині 12 вересня: прогноз
Сьогодні, 21:45
У Луцьку скасували деякі заходи до 939-ї річниці міста
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Радислав Гузар
Сьогодні, 20:39
Схожі новини
На Волині вчителька не відпустила дитину до вбиральні: справою зацікавилися поліція та прокуратура На Волині вчителька не відпустила дитину до вбиральні: справою зацікавилися поліція та прокуратура
05 вересень, 22:44
У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів У ліцеї на Волині збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
26 травень, 23:11
«Ти не мужчина, ти – тряпка!»: у Луцьку вчителька маленької школи по-особливому виховує дітей «Ти не мужчина, ти – тряпка!»: у Луцьку вчителька маленької школи по-особливому виховує дітей
22 травень, 20:45
У громаді на Волині хочуть закрити дві школи У громаді на Волині хочуть закрити дві школи
10 березень, 2023, 07:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Похолодання, дощі та тумани: прогноз волинських синоптиків на тиждень
Сьогодні, 22:48
 0
Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи
Сьогодні, 22:14
 0
Чи відключатимуть світло на Волині 12 вересня: прогноз
Сьогодні, 21:45
 0
У Луцьку скасували деякі заходи до 939-ї річниці міста
Сьогодні, 21:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Радислав Гузар
Сьогодні, 20:39
 0
Медіа
відео
1/8