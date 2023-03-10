Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи
Сьогодні, 22:14
Батьки школяра Рожищенського ліцею №1 поки не отримали жодного рішення комісії, яка проводить розслідування у навчальному закладі щодо неприємного інциденту.
Про це Район.Рожище розповіла мама дитини, яку вчителька не відпустила до туалету після чотирьох прохань.
За словами жінки, вчителька досі не вибачилась ні перед школярем, ні перед класом, ні перед батьками.
«При мені вона вибачалася перед директором, а він вже у мене перепрошував. Вчителька не визнає своєї провини, вона вважає, що вчинила правильно», – розповідає жінка.
Вона додає, що на час розслідування вчительку відсторонили від викладання у класі, де стався інцидент.
Мама працює з адвокатом і прагне справедливого покарання для педагогині.
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Про це Район.Рожище розповіла мама дитини, яку вчителька не відпустила до туалету після чотирьох прохань.
За словами жінки, вчителька досі не вибачилась ні перед школярем, ні перед класом, ні перед батьками.
«При мені вона вибачалася перед директором, а він вже у мене перепрошував. Вчителька не визнає своєї провини, вона вважає, що вчинила правильно», – розповідає жінка.
Вона додає, що на час розслідування вчительку відсторонили від викладання у класі, де стався інцидент.
Мама працює з адвокатом і прагне справедливого покарання для педагогині.
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