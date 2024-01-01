Завод «Богдан» продали за 250 мільйонів: хто купив

Завод «Богдан» продали за 250 мільйонів: хто купив
Розташоване у Луцьку майно ПрАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» – автовиробника з корпорації «Богдан» – у серпні виставили на продаж. За результатами аукціону приміщення і землю збанкрутілого підприємства за 250,5 мільйона гривень викупила луцька фірма «ЖК Дрім таун», пов’язана із будівельною компанією «Єврохолдінг».

Інформація про результати аукціону розміщена на електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», – пише Сила правди.

На аукціон, оголошений 6 серпня 2024 року, виставили майно ПрАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», розташоване у Луцьку по вулиці Рівненській, 42. До переліку майна увійшли 12 земельних ділянок загальною площею 17,73 гектара, а також розміщені на них будівлі, споруди і обладнання.

Зареєстрованим у Луцьку товариством «ЖК Дрім таун» керує Микола Дуда – депутат Луцької міськради, член депутатської фракції «За майбутнє».

За даними аналітичної системи «YouControl», найбільшою часткою підприємства володіє ТОВ «Холдінгова компанія «Єврохолдінг» (70%), бенефіціаркою якої вказана прописана у селі Струмівка Луцького району Юлія Карагіна. Водночас підприємство пов’язують із луцьким бізнесменом Сергієм Голіковим. Він, зокрема, був одним із перших засновників компанії в 90-х. Компанія «Єврохолдінг» відома своїми житловими комплексами «Яровиця», «Дрім таун», «Київ Скай» у Луцьку.

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Теги: Богдан, аукціон
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