Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-14 вересня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-14 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Від четверга, 12 вересня, до суботи, 14 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Від четверга, 12 вересня, до суботи, 14 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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