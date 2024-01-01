На війні загинув син головного рабина України

12 вересня у Києві пройде прощання з сином головного рабина України, який загинув на фронті.Про це рабин повідомив на своїй сторінці в Facebook.Рабин разом з дружиною всиновили хлопця в 11-річному віці."В Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Мататьягу (Антоном), який загинув на фронті, захищаючи Україну", – йдеться у дописі.29 серпня Моше Реувен Асман повідомив, що останній раз спілкувався з сином 17 липня, а вже 24 липня після одного з боїв прийшло сповіщення, що він зник безвісти.