На війні загинув син головного рабина України

На війні загинув син головного рабина України
12 вересня у Києві пройде прощання з сином головного рабина України Моше Реувена, який загинув на фронті.

Про це рабин повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Рабин разом з дружиною всиновили хлопця в 11-річному віці.

"В Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Мататьягу (Антоном), який загинув на фронті, захищаючи Україну", – йдеться у дописі.

29 серпня Моше Реувен Асман повідомив, що останній раз спілкувався з сином 17 липня, а вже 24 липня після одного з боїв прийшло сповіщення, що він зник безвісти.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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