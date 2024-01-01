На Донбасі помер військовий з Волині
Сьогодні, 06:25
У середу, 11 вересня, при виконанні обов'язків військової служби по місцю дислокації в Костянтинівці Донецької області в результаті інфаркту міокарда помер житель села Щедрогір 1974 року народження Валерій Жук.
Про це повідомляє Забродівська громада
«Вічна і світла пам'ять Герою. Глибокі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким захисника»,- йдеться у повідомленні.
Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя на Волинь та чин похорону повідомимо додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Забродівська громада
«Вічна і світла пам'ять Герою. Глибокі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким захисника»,- йдеться у повідомленні.
Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя на Волинь та чин похорону повідомимо додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі помер військовий з Волині
Сьогодні, 06:25
На війні загинув син головного рабина України
Сьогодні, 03:11
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00