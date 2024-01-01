На Донбасі помер військовий з Волині

На Донбасі помер військовий з Волині
У середу, 11 вересня, при виконанні обов'язків військової служби по місцю дислокації в Костянтинівці Донецької області в результаті інфаркту міокарда помер житель села Щедрогір 1974 року народження Валерій Жук.

Про це повідомляє Забродівська громада

«Вічна і світла пам'ять Герою. Глибокі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким захисника»,- йдеться у повідомленні.
На Донбасі помер військовий з Волині



Про час прибуття скорботного кортежу з тілом Героя на Волинь та чин похорону повідомимо додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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