У селищі на Волині до навчань із основ бойової підготовки вперше долучилися жінки





Про це розповів Володимир Черчик. З його слів, заняття з основ військової підготовки проводять двічі на місяць, участь в них беруть жителі громади та учасники добровольчих формувань.



Жителька Маневицької громади Тетяна Савчук — одна з учасниць навчань. Жінка розповідає, чому навчилась під час першого заняття: "Навчались, як правильно тримати зброю, позиції стоячи, на коліні й лежачи".



За словами бойового офіцера Дмитра Ткачука, який навчає інженерної справи, участь у бойовій підготовці взяли 30 людей.



"Тут для цивільного населення даємо базові знання і розуміння: тактико-технічних характеристик танкових і протипіхотних, як копати окопи, як правильно облаштовувати бліндажі, дії на мінному полі або в зоні ураження", — розповідає старший інструктор Дмитро Ткачук.



Додає: заняття проводять інструктори центру національно-патріотичного виховання "Волинська Січ". З його слів, окрім інженерної справи, вивчали евакуацію пораненого з поля бою та тактичне пересування бойових груп.



Учасник вишколу Віктор Турик каже: вправи потребують гарної фізичної підготовки: "Я в армії не служив, навиків ніяких не маю. Зі сторони все дивиться дуже легко і зрозуміло. Але практично під час бойових дій це треба відточити до автоматизму, щоб під час бойових дій ти не думав".



Володимир Черчик — учасник бойових дій, зараз є членом добровольчого формування тергромади та працює секретарем у Маневицькій селищній раді. Чоловік постійно бере участь у таких навчаннях.



"Програма розрахована на 200 годин, з нами проводять заняття сертифіковані інструктори, наші волиняки. Заняття проходять цікаво, з них відповідно до Закону "Про національний спротив" планується формування сил оборони", — розповідає Володимир Черчик.



Зі слів секретаря Маневицької селищної ради Володимира Черчика, програма курсу включає 15 дисциплін та понад 100 годин практичних занять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Маневичі Камінь-Каширського району до навчань із бойової підготовки цивільного населення, які у громаді розпочалися у червні цього року, вперше долучилися жінки.Про це розповів Суспільному секретар селищної ради. З його слів, заняття з основ військової підготовки проводять двічі на місяць, участь в них беруть жителі громади та учасники добровольчих формувань.Жителька Маневицької громади— одна з учасниць навчань. Жінка розповідає, чому навчилась під час першого заняття: "Навчались, як правильно тримати зброю, позиції стоячи, на коліні й лежачи".За словами бойового офіцера, який навчає інженерної справи, участь у бойовій підготовці взяли 30 людей."Тут для цивільного населення даємо базові знання і розуміння: тактико-технічних характеристик танкових і протипіхотних, як копати окопи, як правильно облаштовувати бліндажі, дії на мінному полі або в зоні ураження", — розповідає старший інструктор Дмитро Ткачук.Додає: заняття проводять інструктори центру національно-патріотичного виховання "Волинська Січ". З його слів, окрім інженерної справи, вивчали евакуацію пораненого з поля бою та тактичне пересування бойових груп.Учасник вишколукаже: вправи потребують гарної фізичної підготовки: "Я в армії не служив, навиків ніяких не маю. Зі сторони все дивиться дуже легко і зрозуміло. Але практично під час бойових дій це треба відточити до автоматизму, щоб під час бойових дій ти не думав".— учасник бойових дій, зараз є членом добровольчого формування тергромади та працює секретарем у Маневицькій селищній раді. Чоловік постійно бере участь у таких навчаннях."Програма розрахована на 200 годин, з нами проводять заняття сертифіковані інструктори, наші волиняки. Заняття проходять цікаво, з них відповідно до Закону "Про національний спротив" планується формування сил оборони", — розповідає Володимир Черчик.Зі слів секретаря Маневицької селищної ради Володимира Черчика, програма курсу включає 15 дисциплін та понад 100 годин практичних занять.

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