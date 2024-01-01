У селищі на Волині до навчань із основ бойової підготовки вперше долучилися жінки

У селищі на Волині до навчань із основ бойової підготовки вперше долучилися жінки
У селищі Маневичі Камінь-Каширського району до навчань із бойової підготовки цивільного населення, які у громаді розпочалися у червні цього року, вперше долучилися жінки.

Про це розповів Суспільному секретар селищної ради Володимир Черчик. З його слів, заняття з основ військової підготовки проводять двічі на місяць, участь в них беруть жителі громади та учасники добровольчих формувань.

Жителька Маневицької громади Тетяна Савчук — одна з учасниць навчань. Жінка розповідає, чому навчилась під час першого заняття: "Навчались, як правильно тримати зброю, позиції стоячи, на коліні й лежачи".

За словами бойового офіцера Дмитра Ткачука, який навчає інженерної справи, участь у бойовій підготовці взяли 30 людей.

"Тут для цивільного населення даємо базові знання і розуміння: тактико-технічних характеристик танкових і протипіхотних, як копати окопи, як правильно облаштовувати бліндажі, дії на мінному полі або в зоні ураження", — розповідає старший інструктор Дмитро Ткачук.

Додає: заняття проводять інструктори центру національно-патріотичного виховання "Волинська Січ". З його слів, окрім інженерної справи, вивчали евакуацію пораненого з поля бою та тактичне пересування бойових груп.

Учасник вишколу Віктор Турик каже: вправи потребують гарної фізичної підготовки: "Я в армії не служив, навиків ніяких не маю. Зі сторони все дивиться дуже легко і зрозуміло. Але практично під час бойових дій це треба відточити до автоматизму, щоб під час бойових дій ти не думав".

Володимир Черчик — учасник бойових дій, зараз є членом добровольчого формування тергромади та працює секретарем у Маневицькій селищній раді. Чоловік постійно бере участь у таких навчаннях.

"Програма розрахована на 200 годин, з нами проводять заняття сертифіковані інструктори, наші волиняки. Заняття проходять цікаво, з них відповідно до Закону "Про національний спротив" планується формування сил оборони", — розповідає Володимир Черчик.

Зі слів секретаря Маневицької селищної ради Володимира Черчика, програма курсу включає 15 дисциплін та понад 100 годин практичних занять.

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Теги: вишкіл, жінки, Волинь
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