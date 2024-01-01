Росіяни атакували Конотоп «шахедами»: 13 людей поранені, пошкоджені будинки

Росіяни атакували Конотоп «шахедами»: 13 людей поранені, пошкоджені будинки
У ніч на 12 вересня ворог здійснив масованого авіаційного удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА та в обласній прокуратурі.

У прокуратурі уточнили, що станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.

Унаслідок обстрілу в місті виникла «критична» ситуація з енергетикою. російський удар пошкодив низку навчальних закладів, а також знищив трамвайну колію, через що рух трамваїв у місті буде обмежено.
Росіяни атакували Конотоп «шахедами»: 13 людей поранені, пошкоджені будинки

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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за трикратне пограбування пенсій крадіяку-скотиняку зе-клоуняку з хряком-порошеняком повісити за ноги на гілляку!!!
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