На Хмельниччині цієї ночі збили 10 російських дронів





Про це



"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed", – йдеться у повідомленні.



Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.



Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 12 вересня під час повітряної тривоги на Хмельниччині протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА ворожих "шахедів".Про це повідомили у Хмельницькій ОВА."Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed", – йдеться у повідомленні.Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.

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