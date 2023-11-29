На Хмельниччині цієї ночі збили 10 російських дронів

На Хмельниччині цієї ночі збили 10 російських дронів
У ніч на 12 вересня під час повітряної тривоги на Хмельниччині протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА ворожих "шахедів".

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed", – йдеться у повідомленні.

Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.

Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.

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Теги: Хмельниччина, атака
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