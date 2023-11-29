На Хмельниччині цієї ночі збили 10 російських дронів
Сьогодні, 09:30
У ніч на 12 вересня під час повітряної тривоги на Хмельниччині протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА ворожих "шахедів".
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed", – йдеться у повідомленні.
Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.
Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.
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Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed", – йдеться у повідомленні.
Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.
Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.
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