Уночі ППО збила 44 із 64 російських «шахедів»
Сьогодні, 10:13
У ніч на 12 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 69 засобами повітряного нападу. Зокрема, запустила 64 "шахеди" та 5 ракет різних типів. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянщини. Також атакували двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.
64-ма ударні БпЛА типу «Shahed» росіяни запускали із Курська, Єйська, що в Росії та із мисву Чауда у Криму. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).
Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянщини. Також атакували двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.
64-ма ударні БпЛА типу «Shahed» росіяни запускали із Курська, Єйська, що в Росії та із мисву Чауда у Криму. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).
Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.
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