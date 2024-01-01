Уночі ППО збила 44 із 64 російських «шахедів»

У ніч на 12 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 69 засобами повітряного нападу. Зокрема, запустила 64 "шахеди" та 5 ракет різних типів. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА.Про це повідомляють Повітряні сили.Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянщини. Також атакували двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.64-ма ударні БпЛА типу «Shahed» росіяни запускали із Курська, Єйська, що в Росії та із мисву Чауда у Криму. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.